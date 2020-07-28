Garip filmi konusu ne, oyuncuları kim? Garip filmi ne zaman çekildi?

Garip filmi konusu ve oyuncuları, bu akşam ekrana gelecek olmasından dolayı merak ediliyor. Türk sinemasının sevilen yapımın yönetmen koltuğunda Memduh Ün yer alırken, başrolünde Kemal Sunal ve Ece Alton yer alıyor. Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu akşam ekrana gelecek olan yapım hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Buna göre; Garip filmi konusu ne, oyuncuları kim? Garip filmi ne zaman ve nerede çekildi?

GARİP FİLMİ KONUSU NE?

Yeşilçam'ın futbol kökenli sinemacılarından Memduh Ün'ün filminde Kemal Sunal geçinmek için ne iş olsa yapan futbol meraklısı, Beşiktaş'a aşık, kara kartallı kasketini başından eksik etmeyen bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkartan delikanlı, Galatasaraylı bir arkadaşına ait olmasına karşın siyah-beyaz renklerde boyadığı sandalın içinde, kundakta bir bebek bulur. Defalarca denemesine karşın bebeği kimseye bırakamayınca, yanına alır, sevgiyle büyütür. Kemal Sunal, bebeğin altını değiştirirken, "Sen Galatasaraylısın galiba, onlar da hemen su koyverirler", ya da bebek ağlayınca, "Tamam sen kesin Galatasaraylısın, onlar da çok ağlar" demektedir. Büyüyünce cin gibi kız olur bu ufaklık ancak babasının "telkinleri" doğrultusunda Galatasaraylıdır. Baba-kız birlikte maça giderler. Ün, net biçimde Beşiktaş sempatizanı bir film olan Garipe bol bol futbol görüntüsü serpiştirir. Kullanılan dökümanter ve canlandırma görüntülerinin tamamına yakını, Gol Kralındakilerin aynısıdır.

GARİP FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1986 yılında vizyona giren Garip filmi İstanbul'un Beşiktaş semtinde ve çevresinde çekilmiştir.

GARİP FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal: Kemal

Ece Alton: Fatoş

Fatoş Sezer: Naci Akman'ın Eşi

Reha Yurdakul: Kemal'in Arkadaşı

Sevil Üstekin: Ev Sahibi Şaheser Hanım

Aslan Altın: Naci Akman

Tuncer Sevi: Kemal'in Galatasaraylı Arkadaşı

Necdet Yakın: 13 Çocuğu Olan Adam