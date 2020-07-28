Garip filmi konusu ne, oyuncuları kim? Garip filmi ne zaman çekildi?

Garip filmi konusu ve oyuncuları, bu akşam ekrana gelecek olmasından dolayı merak ediliyor. Türk sinemasının sevilen yapımın yönetmen koltuğunda Memduh Ün yer alırken, başrolünde Kemal Sunal ve Ece Alton yer alıyor. Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu akşam ekrana gelecek olan yapım hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Buna göre; Garip filmi konusu ne, oyuncuları kim? Garip filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Yeşilçam'ın futbol kökenli sinemacılarından Memduh Ün'ün filminde Kemal Sunal geçinmek için ne iş olsa yapan futbol meraklısı, Beşiktaş'a aşık, kara kartallı kasketini başından eksik etmeyen bir gençtir. Ekmeğini taştan çıkartan delikanlı, Galatasaraylı bir arkadaşına ait olmasına karşın siyah-beyaz renklerde boyadığı sandalın içinde, kundakta bir bebek bulur. Defalarca denemesine karşın bebeği kimseye bırakamayınca, yanına alır, sevgiyle büyütür. Kemal Sunal, bebeğin altını değiştirirken, "Sen Galatasaraylısın galiba, onlar da hemen su koyverirler", ya da bebek ağlayınca, "Tamam sen kesin Galatasaraylısın, onlar da çok ağlar" demektedir. Büyüyünce cin gibi kız olur bu ufaklık ancak babasının "telkinleri" doğrultusunda Galatasaraylıdır. Baba-kız birlikte maça giderler. Ün, net biçimde Beşiktaş sempatizanı bir film olan Garipe bol bol futbol görüntüsü serpiştirir. Kullanılan dökümanter ve canlandırma görüntülerinin tamamına yakını, Gol Kralındakilerin aynısıdır.
1986 yılında vizyona giren Garip filmi İstanbul'un Beşiktaş semtinde ve çevresinde çekilmiştir.
Kemal Sunal: Kemal
Ece Alton: Fatoş
Fatoş Sezer: Naci Akman'ın Eşi
Reha Yurdakul: Kemal'in Arkadaşı
Sevil Üstekin: Ev Sahibi Şaheser Hanım
Aslan Altın: Naci Akman
Tuncer Sevi: Kemal'in Galatasaraylı Arkadaşı
Necdet Yakın: 13 Çocuğu Olan Adam