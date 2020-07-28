Kayseri Aslanı ne zaman çekildi? Kayseri Aslanı konusu ne, oyuncuları kim?

Kayseri Aslanı filmi bu akşam ekrana gelecek. Televizyonda yayınlanacak olan yapımın konusu ve oyuncu kadrosu ise dikkat çekiyor. Mizah barındıran film vizyona girdiği ilk zamanlar yoğun ilgi görmüştü. Kumar borcu yüzünden başına gelmeyen kalmayan Ersin'in maceralarının anlatıldığı yapımın konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki Kayseri Aslanı ne zaman ve nerede çekildi? Kayseri Aslanı konusu ne, oyuncuları kim?

KAYSERİ ASLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ersin, Kayseri'nin ünlü pastırmacısının oğludur. Altılı ganyandan kazandığı bir miktar para ile eniştesini de ikna eder kumar oynar. Fakat işler düşlediği gibi gitmez. Büyük bir borç ile sonlanan gecede Ersin babasının dükkanı üzerine senet imzalamak zorunda kalır. 1 ay içinde borcunu ödemek zorundadır ve bunun için de bir plan yapar. Geliştirdiği proje ile Çin'den ucuz mal getirip esnaflara daha çok para kazandırmak vaadi ile topladığı paralarla Çin'e gider. Bu arada çocukluktan beri sevdiği kız Zehra da bu süreçte nişanı atmıştır. Çin'de kaldığı otelde yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Chong'un kızının düğünü vardır. Ancak kız bu evliliği istememektedir ve Ersin'i de ikna ederek gece kaçıp birlikte Kayseri'ye gelirler ve ortalık iyiden iyiye karışır. Çinli mafya da Kayseri'ye gelmiştir.

KAYSERİ ASLANI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2017 yılında vizyona giren Kayseri Aslanı'nın çekimleri Kayseri'nin tarihi Kapalıçarşı, Düvenönü, Pastırmacılar Çarşısında tamamlanmıştır.

KAYSERİ ASLANI OYUNCULARI KİM?

İnan Ulaş Torun

Algı Eke

Ali Çatalbaş

Asuman Dabak

Ali Erkazan