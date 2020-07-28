Masterchef Emir Elidemir kimdir, elemeyi geçti mi, kaç yaşında? Mehmet Şef'ten Masterchef yarışmacısı Emir'e veryansın!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Yarışmada yapılan yemekler, jürilerin yorumları ve yarışmacı kadrosu merak konusu olmaya devam ederken, seçmelere katılan Emir Elidemir bir üst tura geçmeyi başaran isimler arasında yerini aldı. Durum böyle olunca izleyiciler, Masterchef Emir Elidemir kimdir, elemeyi geçti mi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar…