MasterChef Türkiye yarışmacıları belli oluyor! MasterChef 2020’de final turuna kalan yarışmacılar kimler?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Birbirinden farklı yemekleri yaparak jürileri etkilemeye çalışan yarışmacılar, üçlü düellolar ile jürinin karşısına çıkıyor ve yemeklerini beğendirmeye çalışıyor. Yarışmacıların final turuna kalabilmeleri için ise en az 2 oy almaları lazımdı. Peki, MasterChef 2020'de şu ana kadar finale kalan yarışmacılar kimler?
Masterchef 2020'de final turuna kalan yarışmacıları haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…
Masterchef Türkiye'de üçlü düellolar 23 Temmuz Perşembe günü başladı. 23 Temmuz günü, Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca şeflerden geçer not alarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.
24 Temmuz Cuma günü ise, Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav düelloları kazanıp final turuna ismini yazdıran yarışmacılar oldu.
25 Temmuz Cumartesi, Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın düelloları kazanan isimler oldu.
26 Temmuz Pazar günü ise Esra Tokelli, Kayhan Özekin, Özgül Coşar ve Berk İlter MasterChef Türkiye'de final turuna kalan yarışmacılar oldu.
27 Temmuz Pazartesi günü Duygu Acarsoy, Büşra Uygur, Tanya Kilitkaya ve Emir Elidemir oldu.
28 TEMMUZ 2020'DE KİMLER FİNAL TURUNA ÇIKABİLECEK?
28 Temmuz tarihli final turuna çıkan yarışmacılar belli olduktan sonra haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…