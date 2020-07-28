MasterChef Türkiye yarışmacıları belli oluyor! MasterChef 2020’de final turuna kalan yarışmacılar kimler?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Birbirinden farklı yemekleri yaparak jürileri etkilemeye çalışan yarışmacılar, üçlü düellolar ile jürinin karşısına çıkıyor ve yemeklerini beğendirmeye çalışıyor. Yarışmacıların final turuna kalabilmeleri için ise en az 2 oy almaları lazımdı. Peki, MasterChef 2020'de şu ana kadar finale kalan yarışmacılar kimler?

MASTERCHEF 2020'DE FİNAL TURUNA KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

Masterchef 2020'de final turuna kalan yarışmacıları haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…