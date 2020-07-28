Ruhi Çenet tutuklandı mı? Sosyal medyada Ruhi Çenet gözaltına alındı iddiaları

Sosyal medya fenomeni Ruhi Çenet tutuklandı iddiası gündemde yer almaya devam ediyor. Pek çok hayranı tarafından yakından takip edilen bu durumun ardından Ruhi Çenet konu ile ilgili açıklama yaptı. Öte yandan kaldırılan video ile ilgili detaylar ve sebepleri de araştırılmaya devam ediyor. Peki; Ruhi Çenet tutuklandı mı?
Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990'da Aydın'da doğdu. Üniversite eğitimini Hindistan'ta tamamlayıp, 2011 yılında tekrar Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldikten sonra YouTube platformu için video üretmeye başladı.
Ruhi Çenet'in yayından kaldırdığı videosu başına iş açtı
Daha sonra Ruhi Çenet, sosyal medyan hesabından açıklama yaparak, "Dün yayınlamış olduğumuz videonun bazı yanlış anlaşılmalara sebep olması endişesiyle kaldırdım." ifadelerini kullanmıştı.
Çenet, "Bir sonraki videoda görüşmek üzere..." demişti. Gece yarısı evinde gözaltına alındığı iddia edilen Ruhi Çenet'in takipçileri, Youtuber Ruhi Çenet gözaltına mı alındı sorularını sormaya başladı.
Ruhi Çenet'in kaldırılan videosu neydi?
Dün yayınladığı videoda, Adana'da olayları ile en çok bilinen bir mahalle olan Hürriyet Mahallesi'nde farklı anlar kaydettiği videosundan dolayı, YouTube içerik üreticisi suçu ve suçluyu övmekten gözaltına alındı. Ruhi Çenet videosunda ne çekmişti sorularının cevabını arayan takipçileri araştırmalar yapmaya başladı.
"Ruhi Çenet videosunda suçu ve suçluyu özme yok"
Ruhi Çenet hakkında yorum yapan takipçileri videoyu izlediklerini ve gözaltına alınmasına ilişkin yanlış anlaşılma olacağına dair yorum yaptılar. Takipçilerinden birisi;"Adana Hürriyet Mahallesi'ni araba ile turlarken, mahalle ve mahalleli hakkında bilgi veriyor videoda. Göz altına alınma sebebi ise suçu ve suçluyu övme. Az önce içeriği izledim fakat suçu ve suçluyu övme göremedim." yorumunu yaptı.
RUHİ ÇENET KİMDİR?
Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990'da Aydın'da doğdu. Üniversite eğitimini Hindistan'ta tamamlayıp, 2011 yılında tekrar Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldikten sonra YouTube platformu için video üretmeye başladı. Bilgilendirici, eğitici ve öğretici türlerinde videolar çekmektedir. 28 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla YouTube'da 4.79 milyon abonesi bulunmaktadır.