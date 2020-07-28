Ruhi Çenet tutuklandı mı? Sosyal medyada Ruhi Çenet gözaltına alındı iddiaları

"Ruhi Çenet videosunda suçu ve suçluyu özme yok"

Ruhi Çenet hakkında yorum yapan takipçileri videoyu izlediklerini ve gözaltına alınmasına ilişkin yanlış anlaşılma olacağına dair yorum yaptılar. Takipçilerinden birisi;"Adana Hürriyet Mahallesi'ni araba ile turlarken, mahalle ve mahalleli hakkında bilgi veriyor videoda. Göz altına alınma sebebi ise suçu ve suçluyu övme. Az önce içeriği izledim fakat suçu ve suçluyu övme göremedim." yorumunu yaptı.

RUHİ ÇENET KİMDİR?

Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990'da Aydın'da doğdu. Üniversite eğitimini Hindistan'ta tamamlayıp, 2011 yılında tekrar Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldikten sonra YouTube platformu için video üretmeye başladı. Bilgilendirici, eğitici ve öğretici türlerinde videolar çekmektedir. 28 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla YouTube'da 4.79 milyon abonesi bulunmaktadır.