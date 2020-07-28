SON DAKİKA - Survivor Cemal Can bir kez daha şampiyon oldu! İkinci sırada ise yer alan isim şaşırttı!

2020 Survivor yarışmacıları arasında rekabet sosyal medya ortamında da sürmeye devam ediyor. Yarışmanın şampiyonu Survivor Cemal Can bir kez daha şampiyon oldu. Instagram'da 4 milyon takipçiye ulaşarak yarışma boyunca en fazla takipçisi olan yarışmacı unvanını aldı. İkinci isim ise yarışmadaki gibi değişmedi ve Barış Murat Yağcı oldu. İşte son dakika gelişmeleri...
Cemal Can'ın takipçi sayısı giderek artıyor. Yarışma öncesi ile yarışma sonrası arasında büyük fark olan isim, sosyal medyada da tekrar şampiyon oldu.
İşte son dakika gelişmeleri...
Survivor 2020'de yarışmacılar Instagram hesaplarıyla da gündeme geldi. Survivor sırasında ödüllerde paylaşımlar yapan yarışmacıların hesaplarındaki takipçi sayıları da katlanarak arttı ve milyonlara ulaştı.
CEMAL CAN'IN TAKİPÇİLERİ 4 MİLYONU GEÇTİ!
Instagram'da 4 milyon takipçiye ulaşan Cemal Can Canseven, Survivor tarihinde en fazla takipçiye ulaşan yarışmacı oldu. 2020 yılında yarışan yarışmacılar arasında ise 2.1 milyon takipçiyle Barış Murat Yağcı, ikinci sırada yer aldı.
Ersin Korkut, Berkan Karabulut ve Yasin Obuz'un 1.3 milyon takipçisi bulunurken, Nisa Bölükbaşı 1,6 milyon, Aycan Yanaç ise 1.7 milyon takipçi sayısına ulaştı.
KAYNAK: MYNET