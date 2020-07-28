SON DAKİKA - Survivor Cemal Can bir kez daha şampiyon oldu! İkinci sırada ise yer alan isim şaşırttı!

2020 Survivor yarışmacıları arasında rekabet sosyal medya ortamında da sürmeye devam ediyor. Yarışmanın şampiyonu Survivor Cemal Can bir kez daha şampiyon oldu. Instagram'da 4 milyon takipçiye ulaşarak yarışma boyunca en fazla takipçisi olan yarışmacı unvanını aldı. İkinci isim ise yarışmadaki gibi değişmedi ve Barış Murat Yağcı oldu. İşte son dakika gelişmeleri...

SURVİVOR CEMAL CAN TEKRAR ŞAMPİYON!

Cemal Can'ın takipçi sayısı giderek artıyor. Yarışma öncesi ile yarışma sonrası arasında büyük fark olan isim, sosyal medyada da tekrar şampiyon oldu.

İşte son dakika gelişmeleri...