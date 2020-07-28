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- bir kez daha şampiyon oldu! İkinci sırada ise yer alan isim şaşırttı!

haberler... şampiyonu bir kez daha şampiyon oldu! Yarışmadan önce Instagram takipçi sayısı az olan isim Survivor yarışması ile birlikte takipçi sayısını 4 milyona çıkararak yarışma tarihinde en fazla takipçiye ulaşan isim oldu ve bir kez daha şampiyon olarak adını yazdırdı. İkinci sırada ise 2.1 milyın takipçi ile Murat Yağcı yer alıyor. İşte Survivor yarışmacılarının takipçi sayıları ile son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 28.7.2020 11:50 ABONE OL
SON DAKİKA - Survivor Cemal Can bir kez daha şampiyon oldu! İkinci sırada ise yer alan isim şaşırttı!

2020 yarışmacıları arasında rekabet sosyal medya ortamında da sürmeye devam ediyor. Yarışmanın şampiyonu Survivor bir kez daha şampiyon oldu. Instagram'da 4 milyon takipçiye ulaşarak yarışma boyunca en fazla takipçisi olan yarışmacı unvanını aldı. İkinci isim ise yarışmadaki gibi değişmedi ve Barış Murat Yağcı oldu. İşte gelişmeleri...

SURVİVOR CEMAL CAN TEKRAR ŞAMPİYON!

Cemal Can'ın takipçi sayısı giderek artıyor. Yarışma öncesi ile yarışma sonrası arasında büyük fark olan isim, sosyal medyada da tekrar şampiyon oldu.

İşte son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA - Survivor Cemal Can bir kez daha şampiyon oldu! İkinci sırada ise yer alan isim şaşırttı!

2020'de yarışmacılar Instagram hesaplarıyla da gündeme geldi. Survivor sırasında ödüllerde paylaşımlar yapan yarışmacıların hesaplarındaki takipçi sayıları da katlanarak arttı ve milyonlara ulaştı.

SON DAKİKA - Survivor Cemal Can bir kez daha şampiyon oldu! İkinci sırada ise yer alan isim şaşırttı!

CEMAL CAN'IN TAKİPÇİLERİ 4 MİLYONU GEÇTİ!

Instagram'da 4 milyon takipçiye ulaşan Canseven, tarihinde en fazla takipçiye ulaşan yarışmacı oldu. 2020 yılında yarışan yarışmacılar arasında ise 2.1 milyon takipçiyle Barış Murat Yağcı, ikinci sırada yer aldı.

Ersin Korkut, Berkan Karabulut ve Yasin Obuz'un 1.3 milyon takipçisi bulunurken, Nisa Bölükbaşı 1,6 milyon, Aycan Yanaç ise 1.7 milyon takipçi sayısına ulaştı.

KAYNAK: MYNET

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SON DAKİKA - Survivor Cemal Can bir kez daha şampiyon oldu! İkinci sırada ise yer alan isim şaşırttı!
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