Burcu Gönder; o iddiaları yalanladı! Bülent Emrah Parlak'tan anlaşmalı olarak boşanan Burcu Gönder kimdir?

Bir dönemin en çok izlenen televizyon programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar'da ünlenen ve ardından 5 yıldır evlilik yürüten ünlü çift Burcu Gönder ve Bülent Parlak çifti, anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı. Peki, Bülent Emrah Parlak'tan anlaşmalı olarak boşanan Burcu Gönder kimdir? Burcu Gönder; o iddiaları yalanladı!

BÜLENT PARLAK VE BURCU GÖNDER ÇİFTİ ANLAŞMALI OLARAK EVLİLİKLERİNİ SONLANDIRDI!

İstanbul 6. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen boşanma davaları ile tek celsede anlaşmalı olarak boşanan ünlü çift Bülent Parlak ve Burcu Gönder magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Çift dava sonrası adliye önünde basına açıklamalarda bulundu.