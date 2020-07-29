Burcu Gönder; o iddiaları yalanladı! Bülent Emrah Parlak'tan anlaşmalı olarak boşanan Burcu Gönder kimdir?

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; o iddiaları yalanladı! 'tan anlaşmalı olarak boşanan Burcu Gönder kimdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli komedi programı ile ünlenen ve 5 yıldır evliliklerini sürdüren ünlü oyuncu ve 10 dakika süren duruşma sonucunda mahkeme salonundan ayrılarak evliliklerini sonlandırdı. Bu haberler sonrası ortaya atılan şiddet iddialarını yalanlayan Burcu Gönder magazin gündemi takipçilerinin merak konusu haline geldi. Peki, Bülent Emrah Parlak'tan anlaşmalı olarak boşanan Burcu Gönder kimdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.7.2020 12:46 Son Güncelleme: 29.7.2020 12:47 ABONE OL
Bülent Emrah Parlak'tan anlaşmalı olarak boşanan Burcu Gönder kimdir? Burcu Gönder; o iddiaları yalanladı!

Bir dönemin en çok izlenen televizyon programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar'da ünlenen ve ardından 5 yıldır evlilik yürüten ünlü çift ve Bülent Parlak çifti, anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı. Peki, 'tan anlaşmalı olarak boşanan Burcu Gönder kimdir? Burcu Gönder; o iddiaları yalanladı!

BÜLENT PARLAK VE BURCU GÖNDER ÇİFTİ ANLAŞMALI OLARAK EVLİLİKLERİNİ SONLANDIRDI!

İstanbul 6. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen boşanma davaları ile tek celsede anlaşmalı olarak boşanan ünlü çift Bülent Parlak ve Burcu Gönder magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Çift dava sonrası adliye önünde basına açıklamalarda bulundu.

Bülent Emrah Parlak'tan anlaşmalı olarak boşanan Burcu Gönder kimdir? Burcu Gönder; o iddiaları yalanladı!

BURCU GÖNDER KİMDİR?

7 Şubat 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesine giren Burcu Gönder; İstanbul Üniversitesi öğrenci Kültür Merkezi tiyatro grubuna katılmıştır. Bu grupta iki sene eğitim aldıktan sonra 2003 yılında Ayışığı Sanat Evi Tiyatro kursuna katılmış ve Tuncer Cücenoğlu'nun Çıkmaz Sokak oyununda rol almıştır. Bunun yanında televizyonda yayınlanan "Altın Çocuk" ve "Sihirli Oda" adlı çocuk filmlerinde rol aldı.

Bülent Emrah Parlak'tan anlaşmalı olarak boşanan Burcu Gönder kimdir? Burcu Gönder; o iddiaları yalanladı!

2004 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi atölye oyuncuları arasına da katılarak 2007 yılında Bir Demet Tiyatro adlı dizide rol almıştır. Halen atölye oyuncuları ile beraber BKM mutfakta skeç tiyatrosu yapmaktadır. Burcu Gönder 1.70 metre boyunda, 56 kilo ve Kova burcudur.

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Burcu Gönder; o iddiaları yalanladı! Bülent Emrah Parlak'tan anlaşmalı olarak boşanan Burcu Gönder kimdir?
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