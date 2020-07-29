Burcu Gönder; o iddiaları yalanladı! Bülent Emrah Parlak'tan anlaşmalı olarak boşanan Burcu Gönder kimdir?

Bir dönemin en çok izlenen televizyon programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar'da ünlenen ve ardından 5 yıldır evlilik yürüten ünlü çift Burcu Gönder ve Bülent Parlak çifti, anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı. Peki, Bülent Emrah Parlak'tan anlaşmalı olarak boşanan Burcu Gönder kimdir? Burcu Gönder; o iddiaları yalanladı!
İstanbul 6. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen boşanma davaları ile tek celsede anlaşmalı olarak boşanan ünlü çift Bülent Parlak ve Burcu Gönder magazin gündemine adeta bomba gibi düştü. Çift dava sonrası adliye önünde basına açıklamalarda bulundu.
Burcu Gönder 7 Şubat 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesine giren Burcu Gönder; İstanbul Üniversitesi öğrenci Kültür Merkezi tiyatro grubuna katılmıştır. Bu grupta iki sene eğitim aldıktan sonra 2003 yılında Ayışığı Sanat Evi Tiyatro kursuna katılmış ve Tuncer Cücenoğlu'nun Çıkmaz Sokak oyununda rol almıştır. Bunun yanında televizyonda yayınlanan "Altın Çocuk" ve "Sihirli Oda" adlı çocuk filmlerinde rol aldı.
Burcu Gönder 2004 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi atölye oyuncuları arasına da katılarak 2007 yılında Bir Demet Tiyatro adlı dizide rol almıştır. Halen atölye oyuncuları ile beraber BKM mutfakta skeç tiyatrosu yapmaktadır. Burcu Gönder 1.70 metre boyunda, 56 kilo ve Kova burcudur.