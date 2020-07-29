Duygu Köseoğlu kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Duygu Köseoğlu şiddet mi görüyor?

Yaptığı oyun yayınları ile kendisine bir hayran kitlesi oluşturan Duygu Köseoğlu, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Kendisi için açılan #Duyguiçinadaletistiyoruz ve #Kadınaşiddetehayır hashtagi ile gündemde yer alan Duygu Köseoğlu'nun, eşi olduğu öne sürülen kişi tarafından tehdit edildiği iddia ediliyor.

DUYGU KÖSEOĞLU KİMDİR?

Boşanmış bir anne-babanın çocuğu olan Duygu Köseoğlu, 1994 yılında dünyaya geldi. Kandilli Kız Anadolu Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu Duygu Köseoğlu İstanbul doğumludur. Bilgisayar oyunlarının küçüklüğünden beri kaçış noktası olduğunu söyleyen Duygu Köseoğlu, şimdi de bilgisayar oynayarak Youtube'da ve Twitch platformlarında yayınlar yapmaktadır.

DUYGU KÖSEOĞLU ŞİDDET Mİ GÖRÜYOR?

Duygu Köseoğlu'nun avukatı ise konu hakkında henüz herhangi bir paylaşım yapmadı.