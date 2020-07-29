Bu akşam ekrana gelecek olan Görümce filmi konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. Başrollerinde Gupse Özay, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Dilşah Demir gibi ünlü oyuncuların yer aldığı yapımda gelin ve görümce arasındaki ilişkileri mizahi bir dille işlenmiş. Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla sevilerek izlenilen yapım sinema perdesinin ardından televizyonda izleyicisiyle buluşacak. Peki Görümce filmi konusu ne? Görümce filmi oyuncuları kim?

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NE?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır.

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Gupse Özay

Buğra Gülsoy

Eda Ece

Zeynep Kankonde

Danilo Zanna

Dilşah Demir

İnci Pars

Özlem Öçalmaz