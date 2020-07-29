Bu akşam ekrana gelecek olan Görümce filmi konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. Başrollerinde Gupse Özay, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Dilşah Demir gibi ünlü oyuncuların yer aldığı yapımda gelin ve görümce arasındaki ilişkileri mizahi bir dille işlenmiş. Gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla sevilerek izlenilen yapım sinema perdesinin ardından televizyonda izleyicisiyle buluşacak. Peki Görümce filmi konusu ne? Görümce filmi oyuncuları kim?
Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır.
Gupse Özay
Buğra Gülsoy
Eda Ece
Zeynep Kankonde
Danilo Zanna
Dilşah Demir
İnci Pars
Özlem Öçalmaz