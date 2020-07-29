Saçkıran nedir, neden olur? Saçkıran tedavisi nasıl yapılır? Doğal ve bitkisel tedavi yöntemleri

Gündelik hayatımızda hemen hemen herkeste görülebilecek bir rahatsızlık olan saç kıran hastalığı tıbbi adı ile alopesi areata bir kişinin saçının ya da kaş, kirpik, sakal gibi kısa bir süre içinde bölgesel olarak aniden dökülmesi ile karakterize bir deri hastalığı olarak bilinmektedir. Bu hastalık daha çok kafa derisinde ortaya çıktığı zaman yuvarlak ya da oval bir şekilli dışarıdan kolayca görülebilen saçsız alanlarla kendini gösteren bir hastalıktır. Daha sonraları saçsız alanlarda tekrar saç çıkar ya da yeni lezyonlar gelişebilmektedir. Daha çok saçkıran hastalığı gençlerde ortaya çıkar. Bu hastalıktan etkilenen her 100 kişiden 70 ila 80'i 40 yaşın altında olmakta ve kadınlara göre erkeklerde daha yaygın bir şekilde görülen bir deri hastalığıdır. Saçkıran bulaşıcı mı? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Saçkıran neden olur, ne iyi gelir? İşte detaylar.

SAÇKIRAN NEDİR?

Bilimsel adı ile Alopesi hastalığı olarak bilinen halk dilinde saçkıran olarak

adlandırılan bir deri bölgesinde meydana gelen bir hastalık çeşididir. Saçkıran hastalığı, daha çok saçlarda ve sakallarda bir anda başlayan ve çoğunlukla yuvarlak saçsız alanlar oluşturan bir saç dökülmesi rahatsızlığıdır.

SAÇKIRAN TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Bir çeşit deri hastalığı olan saçkıran, tedavi yöntemleri sayesinde kısa sürede iyileşmede olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Bu hastalığı tedavi edebilmek için buna nenden olabilen ilk önce enfeksiyon yapıcı olan mantarları yok etmek ile başlamaktadır. Bu durumda genel olarak ilaçlar ile mümkündür. Bu ilaçlar mantar ilaçları olarak bilinen toz, tablet şeklinde olan kremler ile mevcuttur. Bu ilaçlar hastalık olan bölgeye sürülmektedir. Ayrıca birde saçkıran iğne tedavisi bu hastalık için daha yaygın bir tedavi yöntemi olmaktadır. Düzenli bir şekilde bu tedavi yöntemleri uygulandığı takdirde kısa süre içerisinde bu hastalıktan kurtulabilmeniz mümkündür.

SAÇKIRAN NEDEN OLUR?

Saçkıran olarak bilinen bu hastalık genellikle bedenin hormon dengesini negatif yönde etkileyen stres, vücutta istenmeyen değişikliklere neden olabilen temel sebeptir. Bu durum genellikle depresif bir durum ya da ağır bir travma sonrasında ortaya çıkan bir deri hastalığıdır. Özellikle bu hastalık 20 yaş altında görülen saçkıranın ana sebeplerinden birisi stres olarak bilinmektedir.

SAÇKIRAN BULAŞICI MI?

Saçkıran hastalığı hakkında vatandaşlar bulaşıcı olup olmadığını sormaktadırlar. Buna şunu diyebiliriz ki saçkıran, bulaşıcı olmamaktadır. Bu durum gerek kişiden kişiye gerekse kişinin kendisindeki bir bölgesinden başka bir bölgesinde hiçbir şekilde bulaşmamaktadır.

SAÇKIRAN NASIL GEÇER?

Toplumda görülebilen bir rahatsızlık olan saçkıran hastalığı tedavisi olan bir deri hastalığıdır. Saçkıran hastalığı tedavisinde ilk olarak bu hastalığa neden olan mantarları yok etme amaç edinilir. Daha sonra krem, saçkıran ilacı

gibi verilen tedavi yöntemleri denenir. Kısa süre içerisinde tedavi olumlu sonuç vermektedir.

SAÇKIRANA NE İYİ GELİR?

Saçkıran olarak bilinen bir cilt hastalığı olan bu hastalık daha çok saç, sakal gibi bölgelerde oval şeklinde meydana gelen bir dökülmedir. Bu dökülmelerden evde yapabileceğiniz doğal yöntemler ile kurtulmanız mümkündür. Bu yöntemler şu şekildedir;

•Sarımsak, soğan ve limon gibi doğal bir antibiyotik olan bu bitkiler ile saçkıran hastalığından kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Hastalıklı olan bölgeye kür şeklinde yaparak saçkıranlı olan bölgeye sürünüz. Bu uygulamayı 1 hafta boyunca hep uygulayın.

•Hindistan cevizi sütü ve havuç karışımını kür şeklinde hastalıklı olan bölgeye uygulayınız.

•Bir diğer yöntem ise; Pirinç veya elma sirkesi olarak bilinen bu doğal karışımı uygulayın.

•Aloe Vera olarak bilinen bu bitki türünün yapraklarındaki jel her türlü cilt hastalığına iyi gelmesi ile bilinmektedir. Bu jeli hastalıklı olan bölgeye güzelce yedirin ve 5-10 dakika kadar bekletin. Daha sonra durulayın. Bu uygulamayı 10 gün kadar bir süre boyunca günde 2 defa yapınız. Kısa sürede iyileştiğini göreceksiniz.

•Son olarak ise pancar olarak bilinen bu şifalı bitkiyi kür haline getiriniz. Daha sonra düzenli aralıklarda saçınıza yediriniz. Bu uygulama yöntemleri hafif saçkıran rahatsızlığı bulunan kişiler için önerilmektedir. İleri derece saçkıran hastalığında mutlaka bir doktorunuza danışınız.

SAÇKIRAN İYİLEŞME BELİRTİLERİ

Saçkıran hastalığına yakalanan kişiler doktora gidip tedavi yöntemlerini uyguladıkları takdirde zaman içerisinde yavaş yavaş saçlarının dökülen bölgede küçük küçük çıktıklarını görecekler. Daha da ilerleyen zamanlarda saçlarınız tamamen çıkacaktır.

SAÇKIRAN İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Saçkıran hastalığı olarak bilinen daha çok gençlerin etkilendiği bu deri hastalığı tedavisi için hastanelerin cilt hastalıkları bölümünde bir uzmana gidiniz. Cilt hastalıkları uzmanı hastalığın ilerlemesini durdurmak ve belirtilerin şiddetini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Hafif derecede olan vakalarda tedaviye gerek duymadan kendiliğinden iyileşmektedir.