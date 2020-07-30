Hızlı ve Öfkeli filmi konusu ne? Hızlı ve Öfkeli filmi oyuncuları kim?

Hızlı ve Öfkeli filmi konusu ve oyuncuları, bu akşam televizyonda yayınlanacak olması dolasıyla merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken yapım vizyona girdiği ilk yıllarda iyi bir hasılat yapmıştır. İlk filmin ardından 2003 yılında çekilen Daha Hızlı Daha Öfkeli'nin yönetmeni John Singleton. Peki Hızlı ve Öfkeli filmi konusu ne, oyuncuları kim? İşte film hakkında merak edilenler…

HIZLI VE ÖFKELİ FİLMİ KONUSU NE?

Bir yanda çok pahalı elektronik oto ekipmanlarını çaldığından şüphelenilen bir sokak çetesinin lideri Domenic Toretto, diğer yanda ekipmanları gerçekte kimin çaldığını araştıran bir sivil polis, Brian O'Conner… Brian, yarışçı kimliği ile çetenin içine sızmayı başarır ama Domenic'in kızkardeşine aşık olunca, yaptığı tüm hesaplar karışır… Geceleri Japon arabaları ile yarışan sokak çeteleri hakkında yazılan bir makaleden yola çıkarak çevrilmiş Hızlı ve Öfkeli; sokak yarışlarını şehrin hakimiyetini ele geçirmek için bir araç olarak kullanan rakip çetelerin hikayesini çarpıcı görselliklerle anlatan bir aksiyon-macera filmi…

HIZLI VE ÖFKELİ FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Rob Cohen

Yapım yılı: 2001

Türü: Suç/Gerilim

Oyuncular : Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez