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filmi konusu nedir? kimler?

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. Sam Raimi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film 2002 yılı yapımı olup vizyona girdiğinde gişe rekorları kırmıştı. Aksiyon, macera ve fantastik türlerde olan filmde Peter Parker karakterinin hikayesi ele alınıyor. Peki; nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 30.7.2020 14:24 ABONE OL
Örümcek Adam filmi konusu nedir? Örümcek Adam filmi oyuncuları kimler?

ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Örümcek Adam filminin ilk bölümü için heyecan dorukta. Peter Parker, sosyal hayatında pek de başarılı olamayan bir öğrencidir. Okulda akranları tarafından sürekli olarak hor görülmekte ve âşık olduğu Mary Jane'i sadece hayal edebilmektedir. Bir gün okulun çıkardığı bir gezide üzerinde deneyler yapılan bir örümcek tarafından ısırılır ve Peter Parker'ın sıradan hayatı baştan aşağı değişir. Peki; Örümcek Adam filmi konusu nedir? Örümcek Adam filmi oyuncuları kimler?

ÖRÜMCEK ADAM FİLMİ KONUSU

Peter Parker, sosyal hayatında pek de başarılı olamayan bir öğrencidir. Okulda akranları tarafından sürekli olarak hor görülmekte ve âşık olduğu Mary Jane'i sadece hayal edebilmektedir. Bir gün okulun çıkardığı bir gezide üzerinde deneyler yapılan bir örümcek tarafından ısırılır ve Peter Parker'ın sıradan hayatı baştan aşağı değişir. Peter, örümceğin içgüdüsel yeteneklerini kazanır ve bunu şehrin karanlığında kaybettiği amcasının intikamını almak üzere kullanmaya yemin eder. Peter, artık "Örümcek Adam"dır.

ÖRÜMCEK ADAM FİLMİ OYUNCULARI

  • Yapım Yılı : 2002
  • Yönetmen : Sam Raimi
  • Türü : Aksiyon / Macera / Fantastik
  • Oyuncular : Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Willem Dafoe, Rosemary Harris

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Örümcek Adam filmi konusu nedir? Örümcek Adam filmi oyuncuları kimler?
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