Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filmi konusu ve oyuncuları! Asteriks ve Oburiks ne zaman çekildi?

Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde, henüz izleyemeyenler ya da yeniden seyretmek isteyenler için bir kez daha ekranlara geliyor. Kadrosunda Gérard Depardieu, Edouard Baer, Guillaume Gallienne gibi oyuncuları bulunduran film izleyenlerden tam not almıştı. 2012 yılında vizyona giren Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde filmi konusu ve oyuncuları aşağıda yer alıyor.

ASTERİKS VE OBURİKS KONUSU OYUNCULARI

Orjinal Adı: Astérix et Obélix: On Her Majesty's Secret Service

Yönetmen: Laurent Tirard

Oyuncular: Gérard Depardieu, Edouard Baer, Guillaume Gallienne

Asteriks ve Oburiks'i Eduard Baer ve Gerard Depardieu canlandırırken, Türkçe seslendirmesinde ünlü radyocular Bay J ve Geveze sesleriyle karakterlere can veriyorlar.

İÖ 50 yılı Sezar savaşa susamış, mükemmel lejyon ordusuyla dünyanın sınırlarındaki adayı, Britanya'yı fethetmeye karar verir. Zafer çabuk alınmıştır fakat küçük bir Britanya köyü onlara direnir. Britanya'nın kraliçesi Cordelia en sadık çalışanı Jolitorax'ı Romalılara karşı direnişleriyle ünlü başka bir küçük köyün yakınlarına Gaule'den yardım istemeye gönderir, Gaulois köyünde Asteriks ve Oburiks oldukça meşguldür. Şef, yeğeni Kuduriks'i onlara emanet etmiştir. Antikloraks yardım istemeye geldiğinde, ona büyülü iksirden bir ton emanet etmeye karar verirler ve yanında da Asteriks ve Oburiks'i gönderirler tabii eğitimini tamamlaması için iyi bir fırsat yakalayan Kuduriks de onlarla gidecektir. Ama hiçbir şey planlandığı gibi gitmez!