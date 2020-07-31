ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Bitirim İkili filmi için heyecan dorukta. Hong Kong polis departmanının başarılı elemanlarından biri olan Dedektif Lee, son yürüttüğü görevde Çin kültürü için büyük bir önem arz eden değerli bir hazineyi hırsızların elinden kurtarmış; böylece üstleri tarafından milli bir kahraman olarak addedilmiştir. Kısa bir süre sonra gizli ve tehlikeli bir göreve atanan Lee'nin hikayesi burada başlayacak. Peki; Bitirim İkili filmi konusu nedir? Bitirim İkili filmi oyuncuları kimler?

BİTİRİM İKİLİ FİLMİ KONUSU

Hong Kong polis departmanının başarılı elemanlarından biri olan Dedektif Lee, son yürüttüğü görevde Çin kültürü için büyük bir önem arz eden değerli bir hazineyi hırsızların elinden kurtarmış; böylece üstleri tarafından milli bir kahraman olarak addedilmiştir. Kısa bir süre sonra gizli ve tehlikeli bir göreve atanan Lee, Amerika'ya gidecek; burada Çin konsolosu Han'ın kaçırılan kızını bulmakla görevlendirilecektir. Lee için son derece mühim olan bu görev, kendisine göz kulak olması için gönderilen Amerikan polis James Carter'ın gelişiyle çeşitli talihsizliklerle dolu eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.

BİTİRİM İKİLİ FİLMİ OYUNCULARI