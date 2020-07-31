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konusu nedir? kimler?

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan için geri sayım başladı. 2003 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda John Singleton oturuyor. Aksiyon, suç ve gerilim türlerinde olan filmde ünlü oyuncular yer alıyor. Hız, macera ve aksiyon türde film sevenler için kaçınılmaz bir fırsat olan nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 31.7.2020 16:56 ABONE OL
Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi konusu nedir? Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi oyuncuları kimler?

ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi için heyecan dorukta. Hızlı ve Öfkeli; hız, heyecan, macera, güzel kadınlar ve muhteşem arabalar arasında akıp giden ve hiç düşmeyen temposu ile bir kez daha izleyicisi ile buluşuyor. Peki; Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi konusu nedir? Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi oyuncuları kimler?

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİ KONUSU

Hızlı ve Öfkeli; hız, heyecan, macera, güzel kadınlar ve muhteşem arabalar arasında akıp giden ve hiç düşmeyen temposu ile bir kez daha izleyicisi ile buluşuyor. Emekliye ayrılan Brian O'Connor, kendisini baştan çıkaran sokak yarışları ve yeraltı dünyasının kirli işlerine bulaşmadan duramaz. Eski dostu Roman Pearce ile birlikte takım kuran O'Connor, kirli para naklini gerçekleştirme operasyonu ile Miami'li tüccar Carter Verone'u yakalamanın peşindedir. Bu sırada el altından çalışan casus Monica Fuentes ile işbirliği yapar. Filmin yönetmeni John Singleton, heyecan ve macera ile izleyicisinin ayaklarını yerden kesiyor!

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLMİ OYUNCULARI

  • Yapım Yılı : 2003
  • Yönetmen : John Singleton
  • Türü : Aksiyon / Suç / Gerilim
  • Oyuncular : Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole Hauser

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Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi konusu nedir? Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi oyuncuları kimler?
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