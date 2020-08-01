Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Ay'da golf oynayan ilk ve tek insan olan Alan Shepard aynı zamanda hangi unvanın da sahibidir?sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki,Ay'da golf oynayan ilk ve tek insan olan Alan Shepard aynı zamanda hangi unvanın da sahibidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Uzaya çıkan ikinci insan (CEVAP)
Ay'da yürüyen ikinci insan
Ay'a giden son insan
Ay'da yürüyen en genç insan