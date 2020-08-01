Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Ay'da golf oynayan ilk ve tek insan olan Alan Shepard aynı zamanda hangi unvanın da sahibidir?sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki,Ay'da golf oynayan ilk ve tek insan olan Alan Shepard aynı zamanda hangi unvanın da sahibidir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

AY'DA GOLF OYNAYAN İLK VE TEK İNSAN OLAN ALAN SHEPARD AYNI ZAMANDA HANGİ UNVANIN DA SAHİBİDİR?

Uzaya çıkan ikinci insan (CEVAP)

Ay'da yürüyen ikinci insan

Ay'a giden son insan

Ay'da yürüyen en genç insan