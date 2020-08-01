Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangi adla bilinen bir diş fırçalama tekniği yoktu? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangi adla bilinen bir diş fırçalama tekniği yoktur? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

HANGİ ADLA BİLİNEN BİR DİŞ FIRÇALAMA TEKNİĞİ YOKTUR?



A - Bass

B - Charter

C - Stillman

D - Sturdman (Doğru cevap)