La Casa De Papel 5. sezon kısım ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel 5. sezon ile final mi yapacak?

Kadrosunda birçok başarılı oyuncuyu bulunduran dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dördüncü sezonda izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan dizinin beşinci sezonun da olacağı geçtiğimiz ayarlarda açıklanmıştı. La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı araştırılmaya devam ederken konu ile ilgili ilk paylaşım geldi. La Casa De Papel'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama aşağıda yer alıyor. La Casa De Papel 5. sezonda final mi yapacak?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İspanyol yapımı dizi ilk iki sezonu ile milyonlarca kişi tarafından beğeniyle izlenmişti. Tüm dünyada izlenen dizinin üçüncü ve dördüncü sezonları da yine büyük heyecanla izlendi.