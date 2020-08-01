La Casa De Papel 5. sezon kısım ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel 5. sezon ile final mi yapacak?

Kadrosunda birçok başarılı oyuncuyu bulunduran dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dördüncü sezonda izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatan dizinin beşinci sezonun da olacağı geçtiğimiz ayarlarda açıklanmıştı. La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı araştırılmaya devam ederken konu ile ilgili ilk paylaşım geldi. La Casa De Papel'in sosyal medya hesabından yapılan açıklama aşağıda yer alıyor. La Casa De Papel 5. sezonda final mi yapacak?
İspanyol yapımı dizi ilk iki sezonu ile milyonlarca kişi tarafından beğeniyle izlenmişti. Tüm dünyada izlenen dizinin üçüncü ve dördüncü sezonları da yine büyük heyecanla izlendi.
Alex Pina'nın senarist ve yönetmenliğini yaptığı La Casa De Papel dizisinin 5. Sezon başlangıç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak La Casa De Papel'in resmi Twitter hesabından İspanyolca "El atraco llega a su fin" (Soygun sona eriyor) paylaşımı yapıldı. Yapılan bu paylaşım sonrası akıllarda soru işaretleri oluşurken, gelecek sezon başlangıç tarihi de büyük merak konusu oldu.
La casa de papel, İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. Álex Pina tarafından yaratılan televizyon dizisinin iki kısma ayrılan bir tek sezondan ibaret olması planlanmıştı. 15 bölümden oluşan dizi ilk olarak 2 Mayıs 2017 – 23 Kasım 2017 tarihlerinde İspanyol televizyon kanalı Antena 3'te yayımlandı.
2017 sonlarında Netflix, dizinin dünya genelinde dijital yayın haklarını satın aldı. Diziyi daha kısa 22 bölüme bölen Netflix, ilk kısmı 20 Aralık 2017'de ve ikinci kısmı 6 Nisan 2018'de yayımladı. Nisan 2018'de Netflix, dizinin bütçesini belirgin oranda artırarak 16 yeni bölüm siparişi verdi. 8 bölümden oluşan 3. kısım 19 Temmuz 2019'da yayımlandı. 8 bölümden oluşan 4. kısım ise 3 Nisan 2020'de yayımlandı.