Masterchef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Masterchef bugün akşam var mı, yok mu? 1 Ağustos TV8 yayın akışı

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef, yeni sezonu ile yine milyonları ekrana kilitliyor. Yarışmacılar önce üçlü düellolara kalmak için mücadele ederken son olarak finallere kalabilmek için ter döktü. Birbirinden başarılı yarışmacıların bulunduğu final yarışmalarında son 16'ya kimlerin kalacağı ise merak konusu oldu. Öte yandan TV8 yayın akışı programına göre Masterchef bugün var mı sorusu yanıtını aramaya başladı. 1 Ağustos 2020 Masterchef yeni bölüm neden yok ve ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

MASTERCHEF TÜRKİYE BU AKŞAM VAR MI?

Masterchef'te final heyecanı başladı. Düellolarda başarılı performans göstererek jüri tarafından seçilen yarışmacılar şimdi ise son 16 için mücadele verecek.