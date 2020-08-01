Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Nadia Comaneci 1976 Yaz Olimpiyatları'ndaki performansıyla jüriden 10 tam puan alan ilk jimnastikçi olduğunda, skor tabelasında puanı kaç olarak gösterilmiştir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Nadia Comaneci 1976 Yaz Olimpiyatları'ndaki performansıyla jüriden 10 tam puan alan ilk jimnastikçi olduğunda, skor tabelasında puanı kaç olarak gösterilmiştir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

NADIA COMANECİ 1976 YAZ OLİMPİYATLARI'NDAKİ PERFORMANSIYLA JÜRİDEN 10 TAM PUAN ALAN İLK JİMNASTİKÇİ OLDUĞUNDA, SKOR TABELASINDA PUANI KAÇ OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR?



A - 0.10

B - 1.00 (Doğru Cevap)

C - 8.88

D - 9.99