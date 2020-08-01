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2 filmi konusu nedir? kimler?

serisinin ikinci filmi olan Örümcek Adam 2 filmi bu akşam ATV ekranlarında olacak. 2004 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Sam Raimi oturuyor. Aksiyon, macera ve fantastik türlerde olan filmde ünlü oyuncular yer alıyor. Peter Parker'ın hikayesinin anlatıldığı nedir? kimler?

Giriş Tarihi: 1.8.2020 14:41 ABONE OL
Örümcek Adam 2 filmi konusu nedir? Örümcek Adam 2 filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan Örümcek Adam 2 filmi için heyecan dorukta. Peter Parker, çifte hayat yaşayıp Örümcek Adam olarak suçlularla savaşmaktan yorgun düşmüş, mutsuz bir adamdır. Hayatı inişe geçmiştir. Sevdiği kadın bir başkası ile nişanlanmış, dereceleri yokuş aşağı kayıp gitmekte hiçbir işi başaramamaktadır. Dahası Daily Bugle gazetesi, Örümcek Adam'ın bir suçlu olduğu iddiası ile kendisine acımasızca saldırmaktadır. Peki; Örümcek Adam 2 filmi konusu nedir? Örümcek Adam 2 filmi oyuncuları kimler?

ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİ KONUSU

Peter Parker, çifte hayat yaşayıp Örümcek Adam olarak suçlularla savaşmaktan yorgun düşmüş, mutsuz bir adamdır. Hayatı inişe geçmiştir. Sevdiği kadın bir başkası ile nişanlanmış, dereceleri yokuş aşağı kayıp gitmekte hiçbir işi başaramamaktadır. Dahası Daily Bugle gazetesi, Örümcek Adam'ın bir suçlu olduğu iddiası ile kendisine acımasızca saldırmaktadır. Kırılma noktasına ulaşan Peter, bu kimliğinden vazgeçmeye karar verir. Ancak başarılı olmayan bir dönüşüm deneyimi ile eksantrik ve obsesif bilim adamı Doktor Otto Octavius, dört uzun dokunaçlı bir cani olarak Doktor Ahtapot'a dönüşür. Peter, belki de Örümcek Adam'ın geri dönüş zamanı olduğunu düşünmeye başlar.

ÖRÜMCEK ADAM 2 FİLMİ OYUNCULARI

  • Yapım Yılı : 2004
  • Yönetmen : Sam Raimi
  • Türü : Aksiyon / Macera / Fantastik
  • Oyuncular : Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Alfred Molina, Rosemary Harris

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Örümcek Adam 2 filmi konusu nedir? Örümcek Adam 2 filmi oyuncuları kimler?
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