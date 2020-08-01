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Haberler Medya Haberleri SON DAKİKA - Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ı ifşa etti! Survivor Aycan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı!

- , 'ı ifşa etti! 'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Survivor yarışması bitmesine rağmen yarışmacılar hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Yarışmanın çok konuşulan isimleri arasında yer alan ve ikilisinin yakın arkadaş oldukları biliniyor. , Sercan'ın kardeşi Tezcan'ın düğününe katılmak için Bursa'ya gitmesi de çok konuşulmuştu. Şimdi ise ikili birlikte Çeşme tatiline gittiler ve , Aycan Yanaç'ın görüntülerini ifşa etti. İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler ile son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 1.8.2020 07:09 Son Güncelleme: 1.8.2020 07:09 ABONE OL
SON DAKİKA | Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ı ifşa etti! Survivor Aycan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Survivor final yapmasına rağmen yarışmacılar hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Yarışmada yakın arkadaş olan ve birlikte Çeşme tatiline gittiler. Araba yolculuğu yapan ikiliye Yasin Obuz da eşlik etti. 'ın Aycan'ı arabadaki görüntüleri ile ifşa etmesi ise sosyal medyada epey konuşuldu. İşte gelişmeleri...

SERCAN YILDIRIM, AYCAN YANAÇ'IN GÖRÜNTÜLERİNİ İFŞA ETTİ!

Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç ve Yasin Obuz birlikte Çeşme tatiline gittiler. Yolculuk esnasında yaşadıkları eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından paylaşan yarışmacılar sosyal medya üzerinden birbirlerine de laf attılar. Seyahat esnasında Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ın o görüntülerini ise ifşa etti!

İşte son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA | Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ı ifşa etti! Survivor Aycan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Survivor yarışmasının final yapmasından sonra Dominik Cumhuriyeti'nde başlayan arkadaşlıklar İstanbul'da da devam ediyor. Yarışmada Aşkım Burçe, ve arasında filizlenen dostluğun tohumları ülkelerine döndüklerinde iyice köklendi.

Survivor programında birbirlerine "çikolata partisi yapma" sözü veren muhteşem üçlü, partiden önce Sercan'ın kardeşinin düğününde bir araya geldi. Düğünün ardından Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç Ege'nin incisi Çeşme'nin yolunu tuttu.

SON DAKİKA | Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ı ifşa etti! Survivor Aycan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Araba yolculuğu sırasında ikiliye Yasin Obuz'da eşlik etti. Aycan, Sercan ve Yasin Çeşme yolculuğu sırasında yaşadıkları eğlenceli anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sosyal medya üzerinden laf atan Survivor yarışmacıları seyahatte birbirlerini ifşa etmeyi ihmal etmedi.

Arabayı süren arka koltukta uyuyan Aycan'ın fotoğrafını çekerek paylaştı. Fotoğrafa aralarında çeken diyalogları da yazan Sercan Yıldırım, "SY: Yolda bile uyuyor, A.Y: Sanane uyurum, S.Y: Ok" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: MYNET

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SON DAKİKA - Survivor Sercan, Aycan Yanaç'ı ifşa etti! Survivor Aycan'ın o görüntüleri sosyal medyayı salladı!
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