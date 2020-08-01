SON DAKİKA HABERİ - Survivor Burak Yurdugör, Survivor Barış hakkında flaş açıklamalarda bulundu! "Sağ gösterip sol vurdu!"

Posta'nın haberine göre; Survivor Burak Yurdugör, Survivor Barış Murat Yağcı hakkında flaş açıklamalarda bulundu. "Psikolojik savaşı kaybettim" diyen Burak Yurdugör aynı zamanda "Gizem, Ardahan, Yasin, Cemal Can beni engelliyordu" diyerek sözlerine de devam etti. Yarışmacılar ve ada hayatı hakkında son dakika açıklamaları yapan Survivor Burak'ın özellikle Survivor Barış hakkında söyledikleri gündeme oturdu.
Survivor Gönüllüler takımında yarışan Burak Yurdugör, Survivor ikinci Barış Murat Yağcı hakkında flaş açıklamar yaptı. "Barış sağ gösterip sol vurdu" derken aynı zamanda Barış' kırgın olduğunun da altını çizdi.
İşte son dakika haberinin detayları!
Survivor'a katılmaya nasıl karar verdin? Karar vermende etkili olan şey neydi?
Bu sene Survivor'a katılmam çok ani oldu. Aslında bundan 3 sene önce başvurmuştum, 3 senedir de hep başvuruyordum. Hatta 'Türkiye-Yunanistan' Survivor kadrosunda son elemeye kadar gittim ama sonra olmadı. İyi ki o zaman olmamış, iyi ki bu sene olmuş. Bir de 3 yıldır hep söylüyordum 'Survivor'a gideceğim' diye, gidemedim ama bu sene kimseye söylemedim gittim.
"PSİKOLOJİK SAVAŞI KAYBETTİM"
Survivor'da ailenden uzakta kalmak, onlardan haber alamamak psikolojini nasıl etkiledi?
Ailemden ilk defa bu kadar uzakta kaldım. Orada onlardan uzakta kalmak ve haber alamamak beni mod olarak çok düşürdü. Bir de orası şöyle bir ortam, psikolojin ne kadar yüksek olursa o kadar oyunda başarılı oluyorsun, yine psikolojin ne kadar bozuksa o kadar başarısız oluyorsun. Ben aile durumumdan da elendim açıkçası. Her gece yatmadan önce ailemi düşünüyordum ve bu beni çok zorladı. Psikolojik savaşı kaybettim. Bir de Cemal Can'ın şöyle bir lafı olmuştu; 'Burak 22'de değil de 25 ya da 26 yaşında gelseydi Survivor'a kesin şampiyon olurdu'. Bu lafı çoğu kişiden duydum. Cidden 25-26 yaşlarında gitseydim Survivor'a çok daha farklı bir konum edinebilirdim. Her senenin bir artısı bir katkısı oluyor insana. Ben bu sene tam yarışmaya adapte oldum, elendim.
"GİZEM, ARDAHAN, YASİN, CEMAL BENİ ENGELLİYORDU"
Yarışmadayken birinin etkisi altında kaldın mı?
Her zaman hiperaktif bir insan oldum. Gerçekten çok hareketliyim ve yarışmada da bazı yerlerde ani ve sert çıkışlar yapabiliyorum. Tam böyle yükseleceğim zaman işte Gizem, Ardahan, Yasin, Cemal beni engelliyordu. Biraz burada kaldım, o da takım arkadaşlarımla aram iyi olsun tatsızlık çıkmasın diye duruyordum. Keşke daha çok konuşsaydım, daha çok sesim çıksaydı. Mesela Evrim'le çok kavgalar ettim. Elenmeden bir iki gün önce Parviz abiyle kavga ettim. Elendikten sonra da Azerbeycan'dan çok farklı küfürler öğrendim. Ama şöyle bir şey oldu, yarışmadan sonra Parviz'le aram çok iyiydi.
"YASİN HAKSIZLIĞA GELEMEZ"
Yarışmada 'kindar' diyebileceğin biri var mıydı?
Yoktu. Ama öfkesi yüksek olan biri olarak Yasin vardı. O da hiç haksızlığa ve adaletsizliğe gelemez ondan. Mesela pilav yapıyoruz ya o pirinç tanelerini utanmasa herkese sayılı dağıtacak o derece önem veriyor, ondan öfkeleniyordu.
"TUVALETİMİ YAPARKEN MANZARALI BİR YER SEÇİYORDUM"
Kişisel ihtiyaçlarınızı nasıl gideriyordunuz?
Ormana gidiyordum, kendime göre bulduğum; böceklerden, ağaçlardan uzak bir yer yakalamaya çalışıyordum. Bir de manzaralı bir yer seçiyordum ki zaman güzel geçsin diye. Öyle bir yer buldum kendime, sonra hep oraya gitmeye başladım. Başkaları nereye yapıyordu bilmem, tuvalet kovalamadım öyle.
"CİNSELLİK AKLIMA BİLE GELMEDİ"
Adada cinsellik hayatı ne durumda?
Açken kolumuzu kaldıracak halimiz olmuyor zaten. Bir de aile özlemi var, psikolojik problemler var, hiç aklıma bile gelmedi orada cinsellik. Daha çok yarışma ve oyun odaklıydım.
"BARIŞ SAĞ GÖSTERİP SOL VURDU"
Adada kırgın olduğun biri var mı?
Evet var; Barış. Barış bize geldikten iki hafta sonra elendim. Ona kırgın olduğum tek nokta da şu; 'senin performansın yükseldi, seni yazmayacağım' demişti ama sonra beni yazdı. Benim yerime o gün Ardahan'ı söyleseydi, her şey daha farklı olurdu. Çünkü Ardahan SMS'te benim altımdaydı. Hadi beni yazsın tamam ama neden 'yazmayacağım' diyorsun. Ön yargım yok, 'sevmiyorum' demiyorum ama kırgınım. Barış sağ gösterip sol vurdu. Yarışmadan sonra ona kırgın olduğumu da söyledim, bir şey demedi.
CEMAL CAN'IN ŞAMPİYONLUĞUNDA DANLA BİLİC ETKİSİ...
Sence Cemal Can'ın şampiyon olmasında Danla Bilic'in payı var mı?
Kesinlikle çok büyük bir etkisi var ama tek başına bir etken değil. Danla'nın sosyal medyada efsane bir takipçisi var ama Cemal Can çok iyi oynuyordu. Saygılıydı, sempatikti. Her sene Survivor'da sert karakterler şampiyon oluyordu; Turabi, Adem gibi. Ama Cemal Can bunu kırdı. Dediğim gibi Danla'nın etkisi olabilir ama kesinlikle şampiyon olmasının nedeni Danla değil. Cemal Can başarılıydı ve çok da sempatikti.
"BARIŞ'LA FOTOĞRAF PAYLAŞINCA 'YALAKA' DEDİLER"
Peki kırgındın ama neden yarışmadan sonra Barış'la Instagram'a fotoğraf attın?
Barış'la Instagram'a fotoğraf attım. Çünkü Barış'ın fanları, Cemal Can'ı desteklediğim için sürekli bana küfür ediyordu. Ben de 'bir sorun yok, konuşuyoruz' imajı vermek için ikimizin fotoğrafını paylaştım. Bu sefer de 'yalaka' dediler."ELENİRKEN
YORGANIN ALTINI AÇTIM"
Elenirken takımını neden ispiyonladın?
İspiyonlamak değil de olay şuydu; herkesin bildiği ve birbirine söylemediği şeyleri ben giderken söyledim. Evrim mesela bir o tarafa bir bu tarafa gidiyordu ama kimse ona bir şey demiyordu. Ben de giderken 'tek bir tarafta ol' diye uyardım. Yunus Emre ve Barış çok iyi anlaşıyor gibi görünüyordu ama birbirlerinin arkasından konuşuyorlardı. Öyle olunca ben de 'Ee siz de bir ayrılın' dedim. 'Kim kimin ne olduğunu bilsin, olayların üstü kapanmasın' dedim. Yorgan altına atılıyordu her şey ben de giderken o yorganı açtım.