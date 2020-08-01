SON DAKİKA HABERİ - Survivor Burak Yurdugör, Survivor Barış hakkında flaş açıklamalarda bulundu! "Sağ gösterip sol vurdu!"

Survivor'a katılmaya nasıl karar verdin? Karar vermende etkili olan şey neydi?

Bu sene Survivor'a katılmam çok ani oldu. Aslında bundan 3 sene önce başvurmuştum, 3 senedir de hep başvuruyordum. Hatta 'Türkiye-Yunanistan' Survivor kadrosunda son elemeye kadar gittim ama sonra olmadı. İyi ki o zaman olmamış, iyi ki bu sene olmuş. Bir de 3 yıldır hep söylüyordum 'Survivor'a gideceğim' diye, gidemedim ama bu sene kimseye söylemedim gittim.

"PSİKOLOJİK SAVAŞI KAYBETTİM"

Survivor'da ailenden uzakta kalmak, onlardan haber alamamak psikolojini nasıl etkiledi?

Ailemden ilk defa bu kadar uzakta kaldım. Orada onlardan uzakta kalmak ve haber alamamak beni mod olarak çok düşürdü. Bir de orası şöyle bir ortam, psikolojin ne kadar yüksek olursa o kadar oyunda başarılı oluyorsun, yine psikolojin ne kadar bozuksa o kadar başarısız oluyorsun. Ben aile durumumdan da elendim açıkçası. Her gece yatmadan önce ailemi düşünüyordum ve bu beni çok zorladı. Psikolojik savaşı kaybettim. Bir de Cemal Can'ın şöyle bir lafı olmuştu; 'Burak 22'de değil de 25 ya da 26 yaşında gelseydi Survivor'a kesin şampiyon olurdu'. Bu lafı çoğu kişiden duydum. Cidden 25-26 yaşlarında gitseydim Survivor'a çok daha farklı bir konum edinebilirdim. Her senenin bir artısı bir katkısı oluyor insana. Ben bu sene tam yarışmaya adapte oldum, elendim.