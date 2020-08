SON DAKİKA HABERİ - Survivor Burak Yurdugör, Survivor Barış hakkında flaş açıklamalarda bulundu! "Sağ gösterip sol vurdu!"

"CİNSELLİK AKLIMA BİLE GELMEDİ"

Adada cinsellik hayatı ne durumda?

Açken kolumuzu kaldıracak halimiz olmuyor zaten. Bir de aile özlemi var, psikolojik problemler var, hiç aklıma bile gelmedi orada cinsellik. Daha çok yarışma ve oyun odaklıydım.

"BARIŞ SAĞ GÖSTERİP SOL VURDU"

Adada kırgın olduğun biri var mı?

Evet var; Barış. Barış bize geldikten iki hafta sonra elendim. Ona kırgın olduğum tek nokta da şu; 'senin performansın yükseldi, seni yazmayacağım' demişti ama sonra beni yazdı. Benim yerime o gün Ardahan'ı söyleseydi, her şey daha farklı olurdu. Çünkü Ardahan SMS'te benim altımdaydı. Hadi beni yazsın tamam ama neden 'yazmayacağım' diyorsun. Ön yargım yok, 'sevmiyorum' demiyorum ama kırgınım. Barış sağ gösterip sol vurdu. Yarışmadan sonra ona kırgın olduğumu da söyledim, bir şey demedi.

CEMAL CAN'IN ŞAMPİYONLUĞUNDA DANLA BİLİC ETKİSİ...

Sence Cemal Can'ın şampiyon olmasında Danla Bilic'in payı var mı?

Kesinlikle çok büyük bir etkisi var ama tek başına bir etken değil. Danla'nın sosyal medyada efsane bir takipçisi var ama Cemal Can çok iyi oynuyordu. Saygılıydı, sempatikti. Her sene Survivor'da sert karakterler şampiyon oluyordu; Turabi, Adem gibi. Ama Cemal Can bunu kırdı. Dediğim gibi Danla'nın etkisi olabilir ama kesinlikle şampiyon olmasının nedeni Danla değil. Cemal Can başarılıydı ve çok da sempatikti.