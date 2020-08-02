ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Bitirim İkili 2 filmi için heyecan dorukta. Çok ses getiren ilk filmi 'Bitirim İkili' ile tanıdığımız Lee ve Carter tekrar iş başındalar! Fakat bu kez Carter tatilini geçirmek için Hong Kong'a gidiyor. Her zaman olduğu gibi herhangi bir belaya rastladığında rahat duramayan Lee, bu kez oldukça büyük bir belanın kokusunu alıyor. Carter tatilini yaparken Lee azılı bir çetenin peşine düşüyor ve Carter'ı da tatilinden etmeyi başarıyor! Peki; Bitirim İkili 2 filmi konusu nedir? Bitirim İkili 2 filmi oyuncuları kimler?

BİTİRİM İKİLİ 2 FİLMİ KONUSU

Çok ses getiren ilk filmi 'Bitirim İkili' ile tanıdığımız Lee ve Carter tekrar iş başındalar! Fakat bu kez Carter tatilini geçirmek için Hong Kong'a gidiyor. Her zaman olduğu gibi herhangi bir belaya rastladığında rahat duramayan Lee, bu kez oldukça büyük bir belanın kokusunu alıyor. Carter tatilini yaparken Lee azılı bir çetenin peşine düşüyor ve Carter'ı da tatilinden etmeyi başarıyor! Eski bir ajan olan Ricky, bağlı bulunduğu çetenin terör faaliyetleri doğrultusunda adreslerine paket göndererek çoğu kişiyi öldürür. Lee ve Carter'a ise bu işe bir dur demek düşer. Hong Kong'ta başlayıp Los Angeles'ta devam edecek olan bu macera her zamanki gibi hem tehlikeli hem de eğlenceli durumlara gebe oluyor.

BİTİRİM İKİLİ 2 FİLMİ OYUNCULARI