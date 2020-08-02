MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında ve nereli?

MasterChef yarışmasında ilk turda 3 evet alan ve daha sonra üçlü düelloda rakiplerini geride bırakarak final turuna yükselen Ayyüce Kamit yarışmanın yeni bölümünde son 16'ya kalmak için hünerlerini sergileyecek. MasterChef 2020'de yapılan yemekler, jüri üyeleri ve yarışmacılar dikkatle takip ediliyor. Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF AYYÜCE KAMİT KİMDİR?

24 yaşında olan ve aslen Sakaryalı olan MasterChef Ayyüce Kamit yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini söyleyen Ayyüce Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor. Kendisini daha iyiye taşıyabileceklerini düşündükleri için MasterChef'e katılan yarışmacı insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini ifade ediyor.

Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.