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Masterchef kimdir? ve nereli?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef’te heyecan tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bazı yarışmacılarsa henüz şimdiden izleyicilerin dikkatini çekmiş durumda bulunuyor da bu sezonun başarılı yarışmacıları arasında yer alıyor. Final turuna kalmayı garantileyen Büşra Uygur hakkında detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, Masterchef Büşra Uygur kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 2.8.2020 23:19 ABONE OL
Masterchef Büşra Uygur kimdir? Büşra Uygur kaç yaşında ve nereli?

Masterchef'te bu sezon yine birbirinden başarılı yarışmacılar mücadele veriyor. Düelloların bitmesi ile finale kalan isimler belli olurken, heyecan da giderek artıyor. Final turunda şeflere başarılı bir yemek sunarak son 16'ya girmeyi hedefleyen yarışmacılar hayallerine ulaşmak istiyor. Finale kalan isimlerden bir tanesi olmayı başaran 'un hayatı ise merak konusu oluyor. Peki, Masterchef Büşra Uygur kimdir? ve nereli?

Masterchef Büşra Uygur kimdir? Büşra Uygur kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF BÜŞRA UYGUR KİMDİR?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te finale kalan isimler belli oldu. da finalde mücadele edecek yarışmacılar arasında yerini aldı.

Masterchef Büşra Uygur kimdir? Büşra Uygur kaç yaşında ve nereli?

, çevre mühendisliği bölümü mezunu ve 25 yaşında. İç güvenlik uzmanı olduğunu da öğrendiğimiz Masterchef Büşra Uygur yarışmaya İstanbul'dan katılmakta. Yarışmada neşeli halleri ile dikkat çeken Büşra Uygur, ilk turda ezmeli kebap yemeğini yaparak 2 evet ile üst tura çıkmayı başardı.

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Masterchef Büşra Uygur kimdir? Büşra Uygur kaç yaşında ve nereli?
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