Masterchef'te bu sezon yine birbirinden başarılı yarışmacılar mücadele veriyor. Düelloların bitmesi ile finale kalan isimler belli olurken, heyecan da giderek artıyor. Final turunda şeflere başarılı bir yemek sunarak son 16'ya girmeyi hedefleyen yarışmacılar hayallerine ulaşmak istiyor. Finale kalan isimlerden bir tanesi olmayı başaran Duygu Acarsoy'un hayatı ise merak konusu oluyor. Peki, Masterchef Duygu Acarsoy kimdir? Duygu Acarsoy kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF DUYGU ACARSOY KİMDİR?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te finale kalan isimler belli oldu. Duygu Acarsoy da finalde mücadele edecek yarışmacılar arasında yerini aldı.