Masterchef'te bu sezon yine birbirinden başarılı yarışmacılar mücadele veriyor. Düelloların bitmesi ile finale kalan isimler belli olurken, heyecan da giderek artıyor. Final turunda şeflere başarılı bir yemek sunarak son 16'ya girmeyi hedefleyen yarışmacılar hayallerine ulaşmak istiyor. Finale kalan isimlerden bir tanesi olmayı başaran Emir Elidemir'in hayatı ise merak konusu oluyor. Peki, Masterchef Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te finale kalan isimler belli oldu. Emir Elidemir de finalde mücadele edecek yarışmacılar arasında yerini aldı.