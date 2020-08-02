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Masterchef kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında ve nereli?

Masterchef’te heyecan tüm hızıyla devam ederken bazı yarışmacılar ise adından oldukça söz ettiriyor. de bu sezonun başarılı yarışmacıları arasında yer alıyor. Final turuna kalmayı garantileyen Esra Tokelli hakkında detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, Masterchef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 2.8.2020 16:26 Son Güncelleme: 2.8.2020 16:28 ABONE OL
Masterchef Esra Tokelli kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında ve nereli?

Masterchef'te bu sezon yine birbirinden başarılı yarışmacılar mücadele veriyor. Düelloların bitmesi ile finale kalan isimler belli olurken, heyecan da giderek artıyor. Final turunda şeflere başarılı bir yemek sunarak son 16'ya girmeyi hedefleyen yarışmacılar hayallerine ulaşmak istiyor. Finale kalan isimlerden birisi olan , en çok dikkat çeken yarışmacılardan bir tanesi oldu. Yaptığı espriler ve konuşkanlığı ile izleyenleri güldüren Masterchef Kayhan Özekin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te finale kalan isimler belli oldu. Esra Tokelli de finalde mücadele edecek yarışmacılar arasında yerini aldı.

Masterchef Esra Tokelli kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında ve nereli?

, Masterchef Türkiye'de iki evet alarak düellolara kalmaya hak kazanmıştı. Ardından düellolarda da rakiplerini eleyerek final turuna yükseldi. Esra Tokelli 41 yaşındadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılmıştır.

FİNALE YÜKSELEN İSİMLER

Masterchef Türkiye'de üçlü düellolar 23 Temmuz Perşembe günü başladı. 23 Temmuz günü, Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca şeflerden geçer not alarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

24 Temmuz Cuma günü ise, Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav düelloları kazanıp final turuna ismini yazdıran yarışmacılar oldu.

Masterchef Esra Tokelli kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında ve nereli?

25 Temmuz Cumartesi, Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın düelloları kazanan isimler oldu.

26 Temmuz Pazar günü ise , Kayhan Özekin, Özgül Coşar ve Berk İlter MasterChef Türkiye'de final turuna kalan yarışmacılar oldu.

27 Temmuz Pazartesi günü Duygu Acarsoy, Büşra Uygur, Tanya Kilitkaya ve Emir Elidemir oldu.

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Masterchef Esra Tokelli kimdir? Esra Tokelli kaç yaşında ve nereli?
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