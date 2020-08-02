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final turundaki kimdir? Arem Yüce kaç yaşında ve nereli?

Ekranların sevilen yarışma programı final turundaki yarışmacılar araştırılmaya başlandı. Bu yarışmacılardan bir tanesi de olmaktadır. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olmakla birlikte kazanabilmek adına en lezzetli yemekleri jüri üyelerine sunmak yarışmacıların tek görevi oluyor. Peki; MasterChef final turundaki Arem Yüce kimdir? Arem Yüce kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 2.8.2020 15:53 ABONE OL
MasterChef final turundaki Arem Yüce kimdir? Arem Yüce kaç yaşında ve nereli?

TV 8 ekranlarında yer alan MasterChef yarışması yarışmacıları ile birlikte dikkat çekmeye devam ediyor. Yarışmada final turuna kalan isimlerden bir tanesi olan Arem Yüce ismi araştırılmaya başlandı. Yarışmaya dair iddialı sözleri ve hayat hikayesi ile dikkat çeken MasterChef final turundaki Arem Yüce kimdir? Arem Yüce kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF AREM YÜCE KİMDİR?

Arem Yüce, 22 yaşında. İşletmeci. Aslen Diyarbakırlı. Yemek yapmak benim için bir tutku diyen Arem Yüce, yemeklerine dizi, film isimleri vermeyi çok seviyormuş. Bugün yapacağı yemeğin adı ise "Kuzuların Sessizliği". Standartların dışına çıkmayı sevdiğini ve yemeklere kendi yorumunu kattığını söyledi. Aşçılık mesleğinde eksiklerini MasterChef Türkiye'de tamamlamaya geldiğini belirtti. MasterChef Türkiye'de on altı yarışmacı arasına girerse finale kalacağını iddia etti. Yaptığı yemeklerin tadına bakan kişilerin kendisini MasterChef'e katılmaya teşvik ettiğini belirtti.

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MasterChef final turundaki Arem Yüce kimdir? Arem Yüce kaç yaşında ve nereli?
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