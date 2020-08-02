TV 8 ekranlarında yer alan MasterChef yarışması yarışmacıları ile birlikte dikkat çekmeye devam ediyor. Yarışmada final turuna kalan isimlerden bir tanesi olan Sefa Okyay Kılıç ismi araştırılmaya başlandı. Yemek yapmayı, gezmeyi ve sporu sevdiğini belirten MasterChef final turundaki Sefa Okyay Kılıç kimdir? Sefa Okyay Kılıç kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF SEFA OKYAY KILIÇ KİMDİR?

Sefa Okyay Kılıç, yemek yapmayı, gezmeyi ve sporu çok seviyor. Yakışıklılığı ile ilk andan itibaren ilgi odağı olmayı başardı. Jüri karşısındaki performansı da merak ediliyor ve yarışmaya devam etmesi konusunda bir hayli destekçisi var.

Masterchef Türkiye Sefa Okyay Kılıç Instagram hesabı

Acun Ilıcalı'nın kanalında yeni bir maratona başlayacak Masterchef Türkiye'nin yarışmacı adaylarından Sefa Okyay Kılıç oldukça aktif bir Instagram hesabına sahip. 2 bin 880 kişinin takip ettiği profilinde listesinde 968 hesap vardır.