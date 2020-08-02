Masterchef Kayhan Özekin kimdir? Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?

Masterchef'te bu sezon yine birbirinden başarılı yarışmacılar mücadele veriyor. Düelloların bitmesi ile finale kalan isimler belli olurken, heyecan da giderek artıyor. Final turunda şeflere başarılı bir yemek sunarak son 16'ya girmeyi hedefleyen yarışmacılar hayallerine ulaşmak istiyor. Finale kalan isimlerden birisi olan Kayhan Özekin, en çok dikkat çeken yarışmacılardan bir tanesi oldu. Yaptığı espriler ve konuşkanlığı ile izleyenleri güldüren Masterchef Kayhan Özekin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF KAYHAN ÖZEKİN KİMDİR?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te finale kalan isimler belli oldu. Kayhan Özekin de finalde mücadele edecek yarışmacılar arasında yerini aldı.