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Masterchef kimdir? Tanya Kilitkaya kaç yaşında ve nereli?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef’te heyecan tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bazı yarışmacılarsa henüz şimdiden izleyicilerin dikkatini çekmiş durumda bulunuyor da bu sezonun başarılı yarışmacıları arasında yer alıyor. Final turuna kalmayı garantileyen Tanya Kilitkaya hakkında detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 3.8.2020 00:04 ABONE OL
Masterchef Tanya Kilitkaya kimdir? Tanya Kilitkaya kaç yaşında ve nereli?

Masterchef'te bu sezon yine birbirinden başarılı yarışmacılar mücadele veriyor. Düelloların bitmesi ile finale kalan isimler belli olurken, heyecan da giderek artıyor. Final turunda şeflere başarılı bir yemek sunarak son 16'ya girmeyi hedefleyen yarışmacılar hayallerine ulaşmak istiyor. Finale kalan isimlerden bir tanesi olmayı başaran 'nın hayatı ise merak konusu oluyor. Peki, kimdir? Tanya Kilitkaya kaç yaşında ve nereli?

Masterchef Tanya Kilitkaya kimdir? Tanya Kilitkaya kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF TANYA KİLİTKAYA KİMDİR?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te finale kalan isimler belli oldu. da finalde mücadele edecek yarışmacılar arasında yerini aldı.

Tanya Kilitkayalı, 26 yaşında, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun.

Masterchef Tanya Kilitkaya kimdir? Tanya Kilitkaya kaç yaşında ve nereli?

Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü'nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

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Masterchef Tanya Kilitkaya kimdir? Tanya Kilitkaya kaç yaşında ve nereli?
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