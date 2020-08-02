Masterchef'te bu sezon yine birbirinden başarılı yarışmacılar mücadele veriyor. Düelloların bitmesi ile finale kalan isimler belli olurken, heyecan da giderek artıyor. Final turunda şeflere başarılı bir yemek sunarak son 16'ya girmeyi hedefleyen yarışmacılar hayallerine ulaşmak istiyor. Finale kalan isimlerden bir tanesi olmayı başaran Tanya Kilitkaya'nın hayatı ise merak konusu oluyor. Peki, Masterchef Tanya Kilitkaya kimdir? Tanya Kilitkaya kaç yaşında ve nereli?