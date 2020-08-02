Masterchef yarışmasının favorilerinden Brezilyalı Walison Fonseca kimdir? Walison Fonseca kaç yaşında, evli mi?

Acun Medya'nın oldukça başarılı projesi Masterchef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Yarışma bu sezon 3. sezonuyla ekranlara geliyor. Yarın akşam da büyük final var, son 16 yarışmacı arasında kalmak isteyen aşçı adayarı büyük rekabet içinde yarışacak. Walison Fonseca da en çok merak edilen yarışmacılar arasında yer alıyor. Walison Fonseca evli mi, kaç yaşında soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE WALİSON FONSECA KİMDİR, EVLİ Mİ?

MasterChef Türkiye'nin Brezilyalı yarışmacısı Walison Fonseca 3 yıldır Türkiye'de ikamet etmektedir. Evli ve 35 yaşında olan Walison Türkiye'de aktörlük ve oyunculuk yapmıştır. Yarışmacı Walison MasterChef programına kendi ülkesine özgü bir yemek ile katılmıştı.

Walison evli ve eşi Türk'tür. Eşinin adı Melisa Pınardır. Bir de kız çocuğu bulunmaktadır. Ek olarak Brezilyalı yarışmacı Walison Fonseca sosyal medyayı çok aktif şekilde kullanıyor. Boş zamanlarında spor yapmayı seven Walison'un bir de Youtube kanalı vardır.