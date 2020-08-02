Masterchef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Masterchef bugün akşam var mı, yok mu? 2 Ağustos 2020 TV8 yayın akışı

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef, yeni sezonu ile yine milyonları ekrana kilitliyor. Yarışmacılar önce üçlü düellolara kalmak için mücadele ederken son olarak finallere kalabilmek için ter döktü. Birbirinden başarılı yarışmacıların bulunduğu final yarışmalarında son 16'ya kimlerin kalacağı ise merak konusu oldu. Öte yandan TV8 yayın akışı programına göre Masterchef bugün var mı sorusu yanıtını aramaya başladı. 1 Ağustos 2020 Masterchef yeni bölüm neden yok ve ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar
Masterchef'te final heyecanı başladı. Düellolarda başarılı performans göstererek jüri tarafından seçilen yarışmacılar şimdi ise son 16 için mücadele verecek.
Masterchef Türkiye'nin yei bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Kurban Bayramı nedeniyle sevilen yarışma 3 Ağustos Pazartesi günü yeni bölümü ile yayınlanacak.
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MEHMET ŞEF KİMDİR?
Mehmet Yalçınkaya 1974 yılında Bolu'nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.
SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?
MasterChef 2020 jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya'ya giden Sivrioğlu, master yaparken şeflik kariyerine adım atmıştır. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney'de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restoran açmıştır.
MASTERCHEF DANİLO ŞEF KİMDİR?
İtalyan Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı.