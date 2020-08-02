Masterchefin iddialı yarışmacısı Serhat Doğramacı kimdir? Masterchef Türkiye 2020 Serhat Doğramacı nereli?

Acun Medya'nın üçüncü sezonuyla ekranlara gelen yarışma programı Masterchef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kurban bayramı nedeniyle yayınlanmayan Masterchef Türkiye yarın akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Serhat Doğramacı da finale kalan son 16 yarışmacıdan biri olmak için mücadel edecek.

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Serhat Doğramacı, 23 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu söyledi. MasterChef'e katılması için geçen sene nişanlısı zorlamış fakat kendisi istememiş. Ama geçen sezonun yarışmacılarını beğenmediği için bu sezon kendisi katılmak istemiş.

Serhat Doğramacı, MasterChef'in geçen sezon birincisi Cemre ile birlikte ABD Utah'ta birlikte çalıştıklarını ve onun çalışma şeklini beğenmediğini söyledi. Geçen sezondan Alican ve Batuhan dışında beğendiği kimse olmadığını belirtti. MasterChef'te basit bir şekilde birinci olacağım diyerek iddialı konuştu. Danilo şef, yarışmacıyı ilk sezonda kazanan Uğur Kardaş'a benzetti.

Masterchef yarışmasının favorilerinden Brezilyalı Walison Fonseca kimdir? Walison Fonseca kaç yaşında, evli mi?