Meraklı Köfteci filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Meraklı Köfteci nerede ve ne zaman çekildi?

Kurban Bayramı süresince bazı yapımların ara vermesi nedeniyle, her akşam TV ekranlarında da çeşitli Türk sineması yapıtları yayınlanıyor. Türk sinemasının usta komedyeni Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Meraklı Köfteci filmi bu akşam televizyon ekranlarında olacak. 1976 yılında çekilen film, konusu ve oyuncu kadrosu ile öne çıkıyor. Seyyar köftecilik yapan Zühtü'nün bir kıza yardım etmek istemesi ile başlayan olaylar zincirini anlatan filmi yönetmenliğini Ergin Orbey yapıyor. Peki, Meraklı Köfteci filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Meraklı Köfteci nerede çekildi? İşte, bu soruların yanıtları...

MERAKLI KÖFTECİ FİLMİ KONUSU

Zühtü, seyyar köftecilik yapan meraklı bir adamdır. Zor durumdaki bir kıza yardım eder ancak merakı başına iş açar ve kızla evlenmek zorunda kalır. Daha sonra ise kıza büyük bir miras kalması üzerine, kızın ailesi ve Zühtü'nün ailesi her ikisine de baskı yapmaya başlar.

MERAKLI KÖFTECİ FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal

Gölgen Bengü

Şevket Altuğ

İhsan Yüce

Dinçer Çekmez

Hulusi Kentmen

Ali Şen

Sümer Tilmaç

MERAKLI KÖFTECİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Zühtü, seyyar köftecilik yapan meraklı bir adamdır. Zor durumdaki bir kıza yardım eder ancak merakı başına iş açar ve kızla evlenmek zorunda kalır. Daha sonra ise kıza büyük bir miras kalması üzerine, kızın ailesi ve Zühtü'nün ailesi her ikisine de baskı yapmaya başlar.