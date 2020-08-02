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filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Meraklı Köfteci nerede ve ne zaman çekildi?

Kurban Bayramının üçüncü gününde de Türk filmleri TV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'ın başrolünde olduğu filmi bu akşam TV'de yayınlanacak. 1976 yılında çekilen filmin senaryosunu Sadık Şendil üstlenirken yönetmenliğini ise Ergin Orbey yaptı. Yeşilçam'ın kült yapımları arasında olan film, konusu ve oyuncuları ile de dikkatleri üzerine çekiyor. İşte, Meraklı Köfteci filmi konusu, oyuncuları ve çekildiği yer...

Giriş Tarihi: 2.8.2020 17:16 ABONE OL
Meraklı Köfteci filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Meraklı Köfteci nerede ve ne zaman çekildi?

Kurban Bayramı süresince bazı yapımların ara vermesi nedeniyle, her akşam TV ekranlarında da çeşitli Türk sineması yapıtları yayınlanıyor. Türk sinemasının usta komedyeni Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Meraklı Köfteci filmi bu akşam televizyon ekranlarında olacak. 1976 yılında çekilen film, konusu ve oyuncu kadrosu ile öne çıkıyor. Seyyar köftecilik yapan Zühtü'nün bir kıza yardım etmek istemesi ile başlayan olaylar zincirini anlatan filmi yönetmenliğini Ergin Orbey yapıyor. Peki, Meraklı Köfteci filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Meraklı Köfteci nerede çekildi? İşte, bu soruların yanıtları...

MERAKLI KÖFTECİ FİLMİ KONUSU

Zühtü, seyyar köftecilik yapan meraklı bir adamdır. Zor durumdaki bir kıza yardım eder ancak merakı başına iş açar ve kızla evlenmek zorunda kalır. Daha sonra ise kıza büyük bir miras kalması üzerine, kızın ailesi ve Zühtü'nün ailesi her ikisine de baskı yapmaya başlar.

MERAKLI KÖFTECİ FİLMİ OYUNCULARI

  • Kemal Sunal
  • Gölgen Bengü
  • Şevket Altuğ
  • İhsan Yüce
  • Dinçer Çekmez
  • Hulusi Kentmen
  • Ali Şen
  • Sümer Tilmaç

MERAKLI KÖFTECİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Zühtü, seyyar köftecilik yapan meraklı bir adamdır. Zor durumdaki bir kıza yardım eder ancak merakı başına iş açar ve kızla evlenmek zorunda kalır. Daha sonra ise kıza büyük bir miras kalması üzerine, kızın ailesi ve Zühtü'nün ailesi her ikisine de baskı yapmaya başlar.

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Meraklı Köfteci filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Meraklı Köfteci nerede ve ne zaman çekildi?
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