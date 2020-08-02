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filmi konusu nedir? Neşeli Günler filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan filmi için geri sayım başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Yeşilçam'ın en sevilen filmleri arasında yer alıyor. Kazım Efendi ve Saadet Hanım'ın eğlenceli bir o kadar da ders veren hikayesinin anlatıldığı Neşeli Günler filmi konusu nedir? Neşeli Günler filmi oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 2.8.2020 17:42 ABONE OL
Neşeli Günler filmi konusu nedir? Neşeli Günler filmi oyuncuları kimler?

Show Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan Neşeli Günler filmi için heyecan dorukta. Kazım Efendi ve Saadet Hanım altı çocuklarıyla birlikte yaşayan ve geçimini turşucu dükkânlarından sağlayan ve sürekli atışan bir karı kocadır. Bir gün küçük tartışmaları büyür ve Kazım Efendi üç çocuğuyla birlikte evden çekip gider. İkisi de alttan almayınca ve Saadet Hanım da evden taşınıp izini kaybettirince yıllar süren ayrılık kaçınılmaz olur. Peki; Neşeli Günler filmi konusu nedir? Neşeli Günler filmi oyuncuları kimler?

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ KONUSU

Kazım Efendi ve Saadet Hanım altı çocuklarıyla birlikte yaşayan ve geçimini turşucu dükkânlarından sağlayan ve sürekli atışan bir karı kocadır. Bir gün küçük tartışmaları büyür ve Kazım Efendi üç çocuğuyla birlikte evden çekip gider. İkisi de alttan almayınca ve Saadet Hanım da evden taşınıp izini kaybettirince yıllar süren ayrılık kaçınılmaz olur.

Kardeşler büyüyüp çalışacak yaşa geldiğinde, bir gün kardeşlerden Ahmet ve Mehmet aynı kızın ikisini aynı anda idare ettiğini fark edip birbirlerine girer; fakat onları amcaları Ziya ayırır ve gerçeği söyler. Böylece altı kardeş tekrar bir araya gelir ve anne babayı tekrar bir araya getirme planları yapmaya başlarlar? Yeşilçam'ın duygu yüklü bir aile komedisi olan Neşeli Günler, başta büyük usta Şener Şen olmak üzere tüm kadronun muhteşem bir performans gösterdiği sıcacık bir film.

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı, Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Şener Şen, Ahmet Sezerel, Oya Aydoğan gibi usta oyuncuların yer aldığı 1978 yapımı "Neşeli Günler" Salı akşamı Show TV'de!

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Neşeli Günler filmi konusu nedir? Neşeli Günler filmi oyuncuları kimler?
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