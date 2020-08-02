Reynmen ile birlikte görüntülenen Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz kimdir? Elif Yılmaz kaç yaşında ve nereli?

◊ Peki diyetisyenlik yapacak mısınız?

- Dediğim gibi küçüklüğümden beri en büyük hayalim oyuncu olmaktı. O yıllardan başlayan oyunculuk sevdam aynı heyecanla devam ediyor. Onun için önceliğim her zaman oyunculuk olacaktır.

◊ Nasıl bir rol size cezbeder?

- Aslında kült filmleri seviyorum; "Casablanca" gibi. Bu benim işim ve rolüm için her şeyi yaparım. Gerekirse kilo alırım, saçlarımı bile kazıtırım.

ŞÖHRET PEŞİNDE DEĞİLİM

◊ Dizi ve film teklifleri gelmeye başladı mı?

- Evet, dizi görüşmelerim devam ediyor. İyi bir hikâye ve bana uygun iyi bir rol bekliyorum. Onun için bol bol senaryo okuyorum ama acele etmiyorum.

◊ Starlık kavramı sizin için ne ifade ediyor?

- Şöhret peşinde koşan biri hiçbir zaman olmadım. Hedefim ünlü değil, iyi bir oyuncu olmak. Dediğim gibi iyi bir karakter oyuncusu olmayı istiyorum. Ama insanların hayran olduğu bir star olmayı da kim istemez!

◊ Oyunculukta kurallarınız var mı?

- Oyunculuk adına tabii ki kurallarım var.

Kademe kademe değişiyor.

En büyük idolüm Arzum Onan

◊ İdolünüz var mı?

- Arzum Onan'a hayranım. Üreten bir kadın olması beni kendisine hayran bırakıyor. Zaten küçüklüğümden itibaren beni Arzum Onan'a benzetirler. Bir de Natalie Portman'ın oyunculuğunu beğeniyorum.

◊ Güzellik oyunculuk için avantaj mı?

- Güzellik kavramı kişiden kişiye değişebiliyor. Yeri geliyor avantajını, yeri geliyor dezavantajını yaşayabiliyorsunuz. Eminim ki bu yarışmadan aldığım derece güzel fırsatları da beraberinde getirecektir.