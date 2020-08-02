Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! Survivor Mert Öcal, Evrim Keklik hakkında flaş açıklamalarda bulundu! "Aşık olma ihtimalim olsa bile.."

Sosyal medya bu haberini konuşuyor! Survivor , hakkında flaş açıklamalarda bulundu! "Aşık olma ihtimalim olsa bile.."

Survivor yarışmacıları hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada uzun bir süredir konuşulan ve arasındaki aşk iddiaları tekrar gündeme geldi. Öte yandan ve 'in hayranları, ikiliyi yan yana görmek için sabırsızlanırken Mert Öcal, Evrim Keklik ile ilgili aşk iddialarına ilk kez açıklık getirdi. Yaptığı açıklamalar ile de gündeme oturdu. İşte Survivor yarışmacılarından son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 2.8.2020 11:47 ABONE OL
Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! Survivor Mert Öcal, Evrim Keklik hakkında flaş açıklamalarda bulundu! Aşık olma ihtimalim olsa bile..

haberleri...Survivor yarışmacıları sırayla açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak Survivor , ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Survivor'da maalesef aşık olmadım" diyen Mert öcal aynı zamanda önceliklerinin farklı olduğunu ve yarışma sırasında açlık ve barınma olduğu için aşka sıra gelmediğini söyledi.

MERT ÖCAL VE EVRİM KEKLİK ARASINDA NELER OLUYOR?

Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuşan Mert Öcal, "Evrim'le aşk mı yaşıyor?" haberlerine açıklık getirdi. Yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada gündem olan Mert Öcal, önceliklerinin farklı olduğunu dile getirirken "Evrim benim canımdır" ifadelerini kullandı.

İşte son dakika haberine yönelik detaylar!

Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! Survivor Mert Öcal, Evrim Keklik hakkında flaş açıklamalarda bulundu! Aşık olma ihtimalim olsa bile..

'Survivor 2020'nin sevilen isimleri Evrim ve Mert'in hayranları, ikiliyi yan yana görmek için gün sayıyor.
Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuşan , "Evrim'le aşk mı yaşıyor?" haberlerine açıklık getirdi.

"Survivor'da maalesef aşık olmadım" diyen Mert Öcal, "Aşık olma ihtimalim olsa bile orada öncelikler var. Açlık ve barınma var. Bunları karşılayamadığımız için ona sıra gelmedi" dedi.

"Evrim benim canımdır" ifadelerini kullanan oyuncu, "İnsanların dediği gibi bir şey yok maalesef" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! Survivor Mert Öcal, Evrim Keklik hakkında flaş açıklamalarda bulundu! Aşık olma ihtimalim olsa bile..

ise yayından sonra Instagram hesabının hikaye bölümünden, "Maalesef yok yani" diyerek bir paylaşım yaptı.

Survivor'da 'ın veda ettiği eleme konseyinde, Acun Ilıcalı'nın elenen ismi anons ettiği anlarda en büyük şaşkınlığı yaşayan isimlerden biri gönüllüler takımından Evrim Keklik olmuştu.

Mert'in gidişiyle ilgili konuşan Evrim, hiç beklemediği bir ismin Survivor'dan elendiğini ve gerçek anlamda yıkıldığını söylemişti: Ummadığım bir kişi veda etti, gerçekten yıkıldım.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! Survivor Mert Öcal, Evrim Keklik hakkında flaş açıklamalarda bulundu! "Aşık olma ihtimalim olsa bile.."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA