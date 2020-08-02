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filmi konusu nedir? Yaşamın Ötesinde filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam Show Tv ekranlarına ilk kez gelecek olan filmi merakla bekleniyor. Dram, romantik ve bilim kurgu türlerinde olan film dikkatleri çekmekle birlikte konusu ve oyuncuları da araştırılmaya başlandı. Yönetmenliğini oseph Baker ve Tom Large yaptığı film 2014 yılına aittir. Peki; Yaşamın Ötesinde filmi konusu nedir? Yaşamın Ötesinde filmi oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 2.8.2020 17:46 ABONE OL
Yaşamın Ötesinde filmi konusu nedir? Yaşamın Ötesinde filmi oyuncuları kimler?

Show Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan Yaşamın Ötesinde filmi için geri sayım başladı. İnsan nüfusu, dünya dışından gelen bir saldırı sonucu yok edilmiştir. Hayatta kalmaya çalışan Cole ve Maya çifti, dünyaya yaklaşmakta olan asteroid tehdidinden kurtulmaya çalışırken bu zor süreçte ilişkilerini de sorgulamaktadırlar. Peki; Yaşamın Ötesinde filmi konusu nedir? Yaşamın Ötesinde filmi oyuncuları kimler?

YAŞAMIN ÖTESİNDE FİLMİ KONUSU

İnsan nüfusu, dünya dışından gelen bir saldırı sonucu yok edilmiştir. Hayatta kalmaya çalışan Cole ve Maya çifti, dünyaya yaklaşmakta olan asteroid tehdidinden kurtulmaya çalışırken bu zor süreçte ilişkilerini de sorgulamaktadırlar.

YAŞAMIN ÖTESİNDE FİLMİ OYUNCULARI

Yaşamın Ötesinde filminin oyuncu kadrosunda, Richard J. Danum, Gillian MacGregor ve Paul Brannigan yer alıyor.

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Yaşamın Ötesinde filmi konusu nedir? Yaşamın Ötesinde filmi oyuncuları kimler?
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