Gençliğim Eyvah 8.bölüm fragmanı yayınlandı! Gençliğim Eyvah yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarına Pazartesi akşamı gelen Gençliğim Eyvah 8.bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile tüm dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölümünde neler olacağı bekleniyor. Peki; Gençliğim Eyvah yeni bölümde neler olacak? Gençliğim Eyvah yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GENÇLİĞİM EYVAH YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kaçak gelin Çağla'dan kurtulduğunu düşünen Ahmet, Çağla'nın dükkanda işe başladığını görünce hayatının şokunu yaşar. Çağla, Ahmet'in başına bela olmaya devam ederken, Ahmet'ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşır. Ancak Zola'nın başında daha büyük belalar vardır. Arif ve Zekeriya'nın gerçek babaları olduğunu öğrenen Çavi ve Zola sünnet tehdidi ile karşı karşıya kalırlar.



Gençliğim Eyvah 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle | Video