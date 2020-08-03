İstem Atilla kimdir? Burak Yılmaz ile yeniden nikah masaasına oturan İstem Atilla hakkında merak edilenler!

İnişli çıkışlı evlilik hayatı ile gündeme gelen Burak Yılmaz ile İstem Atilla hakkındaki son gelişmeler merak edilmeye başlandı. Burak Yılmaz ve İstem Atilla, 2009 yılında nikâh masasına oturmuş ve iki kız çocuğu sahibi olmuştu. Ancak çiftin evliliği 2018 yılında sona ermişti. Sonrasında tekrar barışan çift evlenme kararı aldı. Hal böyle olunca İstem Atilla ve Burak Yılmaz hakkında araştırmalar da başladı.

İşte tüm merak edilenler...

Hürriyet'in haberine göre; Burak Yılmaz ve İstem Atilla, 2009 yılında nikâh masasına oturmuş ve iki kız çocuğu sahibi olmuştu. Ancak çiftin evliliği 2018 yılında sona ermişti.

Yakın dostları Emre Belözoğlu'nun araya girmesiyle ikili, kızlarının hatırı için kararlarını yeniden gözden geçirmiş ve 1 yıl sonra yeniden birlikte yaşamaya başlamıştı.

ALYANS TAKILDI

Yılmaz'ın eşine yeniden evlenme teklif etmesiyle de çift, ikinci kez nikâh masasına oturma kararı almıştı. Önden dini nikâhı kıyan ikili, resmi nikâhlarını ise Fransa'da Türk Konsolosluğu'nda kıydıracak. Kızları Nazlı ve Derin için Lille'de okul bakan Yılmaz, geçen cuma Fransa'ya uçtu.

Özel uçakla Lille'e giden Yılmaz, sosyal medya hesabından el salladığı bir fotoğraf karesini paylaştı. İlk dikkatimi çeken ise parmağındaki alyans oldu!

Kariyerinde yeni bir sayfa açan Burak Yılmaz, özel hayatında da yeni bir sayfa açarak, eski eşiyle sil baştan yapacak. Daha önce yazdığım gibi çiftin bu kararı en çok kızları Nazlı ve Derin'i mutlu edecek belli ki!