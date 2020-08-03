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MasterChef final turuna kalan kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında ve nereli?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de son 16 heyecanı yaşanıyor. Son elemenin ardından son 16 kişinin yarışacağı final etabına kalmak için yarışacak yarışmalar belli olacak. Yarışmaya katıldığı bölümden itibaren izleyenlerin dikkatini çeken yarışmacılardan bir tanesi de . Yarışmaya İstanbul’dan dahil olan Ayyüce Kamit, MasterChef olmak için hünerlerini sergileyecek. Peki, MasterChef Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Sedat Tuncer hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 3.8.2020 16:14 Son Güncelleme: 3.8.2020 16:14 ABONE OL
MasterChef final turuna kalan Ayyüce Kamit kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında ve nereli?

MasterChef yarışmasında ilk turda 3 evet alan ve daha sonra üçlü düelloda rakiplerini geride bırakarak final turuna yükselen Ayyüce Kamit yarışmanın yeni bölümünde son 16'ya kalmak için hünerlerini sergileyecek. MasterChef 2020'de yapılan yemekler, jüri üyeleri ve yarışmacılar dikkatle takip ediliyor. Ayyüce Kamit kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF AYYÜCE KAMİT KİMDİR?

24 yaşında olan ve aslen Sakaryalı olan MasterChef Ayyüce Kamit yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çalışmayı ve insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini söyleyen Ayyüce Kamit, dört yıldır aşçılık yapıyor. Kendisini daha iyiye taşıyabileceklerini düşündükleri için MasterChef'e katılan yarışmacı insanlardan bir şeyler öğrenmeyi sevdiğini ifade ediyor.

Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.

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MasterChef final turuna kalan Ayyüce Kamit kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında ve nereli?
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