Masterchef Berk İlter kimdir? Berk İlter kaç yaşında ve nereli?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef, bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Masterchef'te final turunda kazanan isimler heyecanla bekleniyor. Finalde yarışacak olan Berk İlter dikkat çekmeyi başaran isimler arasında yer aldı. Başarılı performansı ile jürilerin gözüne giren ve seçilen yarışmacı şimdi son 16 için mücadele verecek. Peki, Berk İlter kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İşte detaylar;