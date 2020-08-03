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Masterchef kimdir? Berk İlter kaç yaşında ve nereli?

Masterchef’te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Düelloların ardından tüm gözler final turuna çevrildi. Final turunda kazanan yarışmacılar son 16’ya kalmaya hak kazanacak. de son 16’ya kalmak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen yarışmacılar arasında yer alıyor. Masterchef’te başarılı bir performans sergileyerek jüriler tarafından seçilen Berk İlter hakkında ayrıntılı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Berk İlter kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 3.8.2020 11:54 ABONE OL
Masterchef Berk İlter kimdir? Berk İlter kaç yaşında ve nereli?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Masterchef, bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Masterchef'te final turunda kazanan isimler heyecanla bekleniyor. Finalde yarışacak olan dikkat çekmeyi başaran isimler arasında yer aldı. Başarılı performansı ile jürilerin gözüne giren ve seçilen yarışmacı şimdi son 16 için mücadele verecek. Peki, Berk İlter kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İşte detaylar;

Masterchef Berk İlter kimdir? Berk İlter kaç yaşında ve nereli?

Masterchef Türkiye'nin en iddialı yarıçmacılarından birisi olan ve final turuna kalan , 20 yaşındadır. Aşçı olarak kariyerini sürdürmektedir. İstanbul'dan yarışmaya katılmış ve aslen Tokatlıdır. Uzun süre yurt dışında bu konuda eğitim almıştır.

FİNALE YÜKSELEN İSİMLER

Masterchef Türkiye'de üçlü düellolar 23 Temmuz Perşembe günü başladı. 23 Temmuz günü, Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca şeflerden geçer not alarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

24 Temmuz Cuma günü ise, Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav düelloları kazanıp final turuna ismini yazdıran yarışmacılar oldu.

Masterchef Berk İlter kimdir? Berk İlter kaç yaşında ve nereli?

25 Temmuz Cumartesi, Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın düelloları kazanan isimler oldu.

26 Temmuz Pazar günü ise Esra Tokelli, Kayhan Özekin, Özgül Coşar ve MasterChef Türkiye'de final turuna kalan yarışmacılar oldu.

Masterchef Berk İlter kimdir? Berk İlter kaç yaşında ve nereli?

27 Temmuz Pazartesi günü Duygu Acarsoy, Büşra Uygur, Tanya Kilitkaya ve Emir Elidemir oldu.

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Masterchef Berk İlter kimdir? Berk İlter kaç yaşında ve nereli?
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