MasterChef Celal Sarıgül kimdir? Celal Sarıgül kaç yaşında ve nereli?

MasterChef yarışmasında kalıcı olmak istediğini ve yarışmaya katılarak hayalini gerçekleştirdiğini açıklayan Celal Sarıgül, yarışmanın yeni bölümünde son 16'ya kalmak için hünerlerini sergileyecek. MasterChef 2020'de yapılan yemekler, jüri üyeleri ve yarışmacılar dikkatle takip ediliyor. Celal Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli?

CELAL SARIGÜL KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmacı adaylarından Celal Sarıgül, 1994 doğumlu. Kıbrıs'tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs'ta ve Antalya'da aşçılık yapıyor. MasterChef 21 Temmuz tanıtımında ön plana çıkan Celal Sarıgül, 'MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.' Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.