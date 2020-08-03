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MasterChef kimdir? Celal Sarıgül kaç yaşında ve nereli?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye’de son 16 heyecanı yaşanıyor. Son elemenin ardından son 16 kişinin yarışacağı final etabına kalmak için yarışacak yarışmalar belli olacak. Yarışmaya katıldığı bölümden itibaren izleyenlerin dikkatini çeken yarışmacılardan bir tanesi de . Genç yarışmacı, MasterChef olmak için hünerlerini sergileyecek. Peki, MasterChef Celal Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Celal Sarıgül hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 2.8.2020 16:00 Son Güncelleme: 3.8.2020 12:18 ABONE OL
MasterChef Celal Sarıgül kimdir? Celal Sarıgül kaç yaşında ve nereli?

MasterChef yarışmasında kalıcı olmak istediğini ve yarışmaya katılarak hayalini gerçekleştirdiğini açıklayan Celal Sarıgül, yarışmanın yeni bölümünde son 16'ya kalmak için hünerlerini sergileyecek. MasterChef 2020'de yapılan yemekler, jüri üyeleri ve yarışmacılar dikkatle takip ediliyor. Celal Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli?

CELAL SARIGÜL KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmacı adaylarından Celal Sarıgül, 1994 doğumlu. Kıbrıs'tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs'ta ve Antalya'da aşçılık yapıyor. MasterChef 21 Temmuz tanıtımında ön plana çıkan Celal Sarıgül, 'MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.' Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

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MasterChef Celal Sarıgül kimdir? Celal Sarıgül kaç yaşında ve nereli?
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