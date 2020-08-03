Masterchef Dilara Türüt kimdir? Dilara Türüt kaç yaşında ve nereli?

Masterchef, bu akşam final turu ile ekranlara geliyor. Masterchef'te final turunda kazanan isimler heyecanla bekleniyor. Finalde yarışacak olan Dilara Türüt dikkat toplamayı başaran isimler arasında yer aldı. Başarılı performansı ile jürilerin gözüne giren ve seçilen yarışmacı şimdi son 16 için mücadele verecek. Peki, Dilara Türüt kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İşte detaylar;