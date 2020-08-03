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Masterchef kimdir? Dilara Türüt kaç yaşında ve nereli?

Masterchef’te final turu heyecanı başladı. Düelloların ardından tüm gözler final turuna çevrildi. Final turunda kazanan yarışmacılar son 16’ya kalmaya hak kazanacak. de son 16’ya kalmak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyen yarışmacılar arasında yer alıyor. Masterchef’te başarılı bir performans sergileyerek jüriler tarafından seçilen Dilara Türüt hakkında ayrıntılı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Dilara Türüt kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 3.8.2020 16:15 ABONE OL
Masterchef Dilara Türüt kimdir? Dilara Türüt kaç yaşında ve nereli?

Masterchef, bu akşam final turu ile ekranlara geliyor. Masterchef'te final turunda kazanan isimler heyecanla bekleniyor. Finalde yarışacak olan dikkat toplamayı başaran isimler arasında yer aldı. Başarılı performansı ile jürilerin gözüne giren ve seçilen yarışmacı şimdi son 16 için mücadele verecek. Peki, Dilara Türüt kimdir, kaç yaşında ve nereli?

İşte detaylar;

Masterchef Dilara Türüt kimdir? Dilara Türüt kaç yaşında ve nereli?

DİLARA TÜRÜT KİMDİR?

, 19 yaşında ve aslen Rizeli. Rize'de Japon restoranında çalışan Dilara Türüt, MasterChef Türkiye'ye de Rize'den katılıyor.

FİNALE YÜKSELEN İSİMLER

Masterchef Türkiye'de üçlü düellolar 23 Temmuz Perşembe günü başladı. 23 Temmuz günü, Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca şeflerden geçer not alarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

24 Temmuz Cuma günü ise, Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav düelloları kazanıp final turuna ismini yazdıran yarışmacılar oldu.

Masterchef Dilara Türüt kimdir? Dilara Türüt kaç yaşında ve nereli?

25 Temmuz Cumartesi, Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın düelloları kazanan isimler oldu.

26 Temmuz Pazar günü ise Esra Tokelli, Kayhan Özekin, Özgül Coşar ve Berk İlter MasterChef Türkiye'de final turuna kalan yarışmacılar oldu.

27 Temmuz Pazartesi günü Duygu Acarsoy, Büşra Uygur, Tanya Kilitkaya ve Emir Elidemir oldu.

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Masterchef Dilara Türüt kimdir? Dilara Türüt kaç yaşında ve nereli?
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