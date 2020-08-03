Masterchef Dilara Türüt kimdir? Dilara Türüt kaç yaşında ve nereli?

Masterchef, bu akşam final turu ile ekranlara geliyor. Masterchef'te final turunda kazanan isimler heyecanla bekleniyor. Finalde yarışacak olan Dilara Türüt dikkat toplamayı başaran isimler arasında yer aldı. Başarılı performansı ile jürilerin gözüne giren ve seçilen yarışmacı şimdi son 16 için mücadele verecek. Peki, Dilara Türüt kimdir, kaç yaşında ve nereli?
İşte detaylar;
DİLARA TÜRÜT KİMDİR?
Dilara Türüt, 19 yaşında ve aslen Rizeli. Rize'de Japon restoranında çalışan Dilara Türüt, MasterChef Türkiye'ye de Rize'den katılıyor.
FİNALE YÜKSELEN İSİMLER
Masterchef Türkiye'de üçlü düellolar 23 Temmuz Perşembe günü başladı. 23 Temmuz günü, Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca şeflerden geçer not alarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı.
24 Temmuz Cuma günü ise, Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav düelloları kazanıp final turuna ismini yazdıran yarışmacılar oldu.
25 Temmuz Cumartesi, Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın düelloları kazanan isimler oldu.
26 Temmuz Pazar günü ise Esra Tokelli, Kayhan Özekin, Özgül Coşar ve Berk İlter MasterChef Türkiye'de final turuna kalan yarışmacılar oldu.
27 Temmuz Pazartesi günü Duygu Acarsoy, Büşra Uygur, Tanya Kilitkaya ve Emir Elidemir oldu.