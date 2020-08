MasterChef Ebru Has kimdir? Ebru Has MasterChef final için yarışıyor!

TV8 ekranlarının en çok dikkat çeken yarışmaları arasında MasterChef Türkiye yer alıyor ve yarışmada yaşananların yanı sıra yarışmacılar ile iligli detaylar da programın takipçileri tarafından araştırılıyor. En çok merak edilen yarışmacılar arasında ise Ebru Has yer alıyor. Yarışmanın hayranları Ebru Has kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularının yanında MasterChef Ebru Has'in mesleğini de merak ediyor. Bu başlık altında, MasterChef'in dikkat çeken yarışmacısı Ebru Has hakkında detaylar yer almaktadır.

EBRU HAS KİMDİR?

Ebru Has, 28 yaşında. Aşçılık yapıyor. Aynı zamanda voleybol geçmişi var. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gördü ve bunu atlattı. Tüm şeflerin evet oyunu almayı başaran yarışmacı, MasterChef'te üçlü düello turuna çıkmayı başardı.