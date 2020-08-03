Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri MasterChef Ebru Has kimdir? Ebru Has MasterChef final için yarışıyor!

kimdir? Ebru Has MasterChef final için yarışıyor!

MaterChef 2020 yarışmacıları arasında en çok dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Ebrus Has. Yeni sezonda ilginç diyalog ve tartışmalara sahne olan Türkiye'de yarışmacılar, birincilik için ter döküyor. Peki, MasterChef kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bu başlık altında, Ebru Has ile ilgili merak edilen bilgiler yer almaktadır. İşte, Ebru Has kimdir sorusunun yanıtı ve yarışmadaki performansı ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 3.8.2020 18:12 ABONE OL
MasterChef Ebru Has kimdir? Ebru Has MasterChef final için yarışıyor!

TV8 ekranlarının en çok dikkat çeken yarışmaları arasında yer alıyor ve yarışmada yaşananların yanı sıra yarışmacılar ile iligli detaylar da programın takipçileri tarafından araştırılıyor. En çok merak edilen yarışmacılar arasında ise yer alıyor. Yarışmanın hayranları Ebru Has kimdir, nereli ve kaç yaşında sorularının yanında MasterChef Ebru Has'in mesleğini de merak ediyor. Bu başlık altında, MasterChef'in dikkat çeken yarışmacısı Ebru Has hakkında detaylar yer almaktadır.

EBRU HAS KİMDİR?

Ebru Has, 28 yaşında. Aşçılık yapıyor. Aynı zamanda voleybol geçmişi var. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gördü ve bunu atlattı. Tüm şeflerin evet oyunu almayı başaran yarışmacı, MasterChef'te üçlü düello turuna çıkmayı başardı.

MasterChef Ebru Has kimdir? Ebru Has MasterChef final için yarışıyor!

FİNAL TURUNA NASIL ÇIKTI?

29 Temmuz 2020 tarihli 'de üçlü düelloların ilk grubunda , Eylem Gür ve Emre Aykaç ile karşı karşıya geldi. Şefler, bu yarışmacılardan Meksika'nın meşhur tatlısı Churros yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara 30 dakika verildi. Süre sonunda Eylem Gür tatlıyı hazırlayamazken Emre Aykaç tam olarak bir Churros çıkaramadı. İçlerinden Churros tatlısına en yakın tabağı hazırlayan isim Ebru Has oldu ve böylece MasterChef'te final turuna kaldı.

MasterChef Ebru Has kimdir? Ebru Has MasterChef final için yarışıyor!

.

ARKADAŞINA GÖNDER
MasterChef Ebru Has kimdir? Ebru Has MasterChef final için yarışıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA