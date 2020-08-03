Masterchef Emir Elidemir kimdir? Masterchef'in dikkat çeken yarışmacısı Emir Elidemir kaç yaşında ve nereli?

Masterchef'te bu sezon yine birbirinden başarılı yarışmacılar mücadele veriyor. Düelloların bitmesi ile finale kalan isimler belli olurken, heyecan da giderek artıyor. Final turunda şeflere başarılı bir yemek sunarak son 16'ya girmeyi hedefleyen yarışmacılar hayallerine ulaşmak istiyor. Finale kalan isimlerden bir tanesi olmayı başaran Emir Elidemir'in hayatı ise merak konusu oluyor. Peki, Masterchef Emir Elidemir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında ve nereli?
MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te finale kalan isimler belli oldu. Emir Elidemir de finalde mücadele edecek yarışmacılar arasında yerini aldı.
EMİR ELİDEMİR KİMDİR?
1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen MasterChef Emir, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlanmıştır.
Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.
Ayrıca Fransa'nın Lyon kentindeki 1 Michelin yıldızlı restoranda stajını tamamlamıştır.
Emir Elidemir son olarak New York'ta çalışmıştır.
Yarışmacı, son eleme turunu da geçmeyi başarmıştır.