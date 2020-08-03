Furkan Yalçın kaç yaşında ve nereli? MasterChef final turundaki Furkan Yalçın kimdir?

TV 8 ekranlarında yer alan MasterChef yarışması yarışmacıları ile birlikte dikkat çekmeye devam ediyor. Yarışmada final turuna kalan isimlerden bir tanesi olan Furkan Yalçın ismi araştırılmaya başlandı. Yarışmaya dair iddialı sözleri ile dikkat çeken MasterChef final turundaki Furkan Yalçın kimdir? Furkan Yalçın kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF FURKAN YALÇIN KİMDİR?

Furkan Yalçın 20 yaşında. Pastacı. Geçen sene de yarışmaya katıldı ama elendi. Bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor.

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